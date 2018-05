Costas brinda apoyo ‘incondicional’ a Mesa y coincide en rechazar la persecución política

El gobernador Rubén Costas brindó este martes apoyo “incondicional” al expresidente Carlos Mesa y aseguró que éste tiene toda la razón cuando denuncia persecución política del Gobierno.

“Hemos estado llamando al expresidente Carlos Mesa y tiene un apoyo sin condiciones porque tiene toda la razón cuando dice él que esto es una persecución política. ¿Raro no?, que cuando hay momentos electorales se persiguen a los políticos de oposición”, declaró Costas, luego de asistir a una audiencia por un proceso que le sigue el Ministerio Público.

En las últimas semanas, Mesa, presidente entre 2003 y 2005, fue vinculado con supuestos actos de corrupción en el caso Lava Jato, que tiene que ver con beneficios otorgados por el Estado a constructoras brasileñas para la adjudicación de obras sobre la base de sobornos.

Una Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional indagó sobre viajes de Mesa a Lima, Perú, durante la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, en su gestión presidencial, para reuniones con los supuestos contratistas.

Entre tanto, la Procuraduría del Estado pidió a la Fiscalía el inicio de una investigación contra Mesa por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las leyes; Incumplimiento de Deberes; y Conducta Antieconómica por el caso Quiborax, cuya expulsión en el gobierno de Mesa derivó en un juicio internacional y cuyo fallo, ratificado hace poco, señala que Bolivia debe pagar $us 57 millones por indemnización.

“Va ese apoyo entonces a Carlos Mesa, que ya lo he hecho (de forma) personal y que quiero transmitírselo públicamente. Yo lo he sentido en carne propia y lo vengo sufriendo”, señaló también Costas, quien junto a Mesa y otros políticos de oposición firmó pronunciamiento en contra del gobierno por el no reconocimiento a la votación del 21F y otros. (29/05/2018)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz