Cuidado con esta app, roba tus datos

Una vez más ha salido a la luz pública una aplicación Android que ha sido diseñada para robar datos de quienes la descargan. Aquí tenemos su nombre y todo lo que puede hacer para perjudicar al usuario.

La app en cuestión lleva por nombre Meta Mask y ha sido descubierta por el especialista en seguridad cibernética e investigador de malware de ESET Lukas Stefanko. En el tuit publicado por este ingeniero se relata que se trata de una aplicación maligna creada para robar los Ethereums de los usuarios (una moneda virtual que le hace competencia al Bitcoin).

Fake @metamask_io app found on Google Play steals user #Ethereum funds. 💰

Funds has been already stolen because there isn't any official MetaMask Android app. It has 500+ installs. #reported pic.twitter.com/xOWj0LsCTU

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) April 23, 2018