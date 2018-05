Del Granado dice que el juicio contra Goni no acabó y que restan apelaciones

Juan del Granado, exalcalde de La Paz y uno de los testigos de cargo en el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín, aseguró este miércoles que con la resolución del juez James I. Cohn, quien revirtió el veredicto de un tribunal ciudadano que los halló culpables, “no acaba” el proceso, puesto que hay trámites para apelaciones.

“Hay que tomarlo, claro, con enorme preocupación, pero con la calma y la serenidad que amerita un caso judicial que no está cerrado, no está concluido (…) no es definitivo ni final, está abierto por la ley el recurso de apelación”, sostuvo.

Del Granado testificó en el juicio como exautoridad y declaró que en octubre de 2003, durante sus conversaciones con Carlos Sánchez Berzaín evidenció que el exministro estaba decidido al “uso de la fuerza para imponerse”, informó Animal Político.

“No acaba aquí el proceso, en términos técnico jurídicos está acabando la primera fase judicial del trámite (…) voy a estar en comunicación con los abogados norteamericanos, para ver los términos, los contenidos y las formas de una apelación que se va a plantear seguramente en los términos y los plazos de la ley norteamericana”, explicó el también jurista.

Sánchez de Lozada había informado en las primeras horas de la tarde, a través de un comunicado citado por radio Fides, que “con la decisión del juez concluye el juicio sobre los difíciles y lamentables eventos de septiembre y octubre de 2003 que interrumpieron la democracia en Bolivia”.

“El dictamen final del juez comprobó que mi gobierno actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie. Estoy seguro de que para todos quienes me acompañaron desde el gabinete y el gobierno, este veredicto confirma lo que siempre estuvo en nuestra conciencia” añadió el exmandatario.

Del Granado, como lo habían anticipado los abogados de la víctimas de Octubre, apuntó que existía la posibilidad de que el juez revierta la decisión del tribunal ciudadano que determinó una indemnización de unos $us 10 millones en favor de los nueve familiares de ocho víctimas de los trágicos sucesos de la denominada Guerra del Gas. (30/05/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz