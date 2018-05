Diputada Costa: Comisiones que investigan Odebrecht y Lava Jato sólo descalificarán al contrario

La diputada opositora Jimena Costa sostuvo que ninguna de las delegaciones del Legislativo boliviano pretende llegar a la verdad de los hechos, sino cerciorarse que ninguno de sus miembros estén implicados en actos de corrupción.

La Paz, 24 de mayo (Urgentebo).- Tanto la comisión mixta que investiga el caso Odebrecht como la que indaga el suceso Lava Jato tienen como objetivo de la descalificación del contrario, manifestó este jueves la diputada de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa.

Por lo cual, agregó que ninguna de las dos delegaciones quiere llegar a la verdad de los hechos, sino cerciorarse que ninguno de sus miembros estén implicados en actos de corrupción.

“El MAS lo que quiere es descalificar a Carlos Mesa y a los que puedan ser candidatos y la comisión a la opositora, en lugar de abandonar la arena, que esa es la arena de la lucha, la comisión oficial, hace una comisión aparte para descalificar el informe del MAS y presentar su propio informe”, detalló la legisladora de la oposición.

Costa dijo que ambas comisiones deben mostrar a la opinión pública los documentos oficiales que llegará al país, de las diferentes naciones donde autoridades gubernamentales recibieron sobornos por parte de la empresas implicada en ambos casos: Odebrecht y Lava Jato.

Agregó que sólo de esta manera se conocerá qué ex autoridades y actuales gobernantes del país que están implicados en hechos irregulares, vinculados con las empresas brasileñas.

“En ambos casos hay gente involucrada, a mí no me hagan creer que los contratos de OAS con este gobierno de Evo Morales no tienen, también, graves problemas y no me hagan creer que en el pasado los contratos del Estado se manejaban de manera tan transparente y pública”, puntualizó.

El pasado 3 de abril, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) conformó una comisión mixta (oposición y oficialismo) la cual tiene como objetivo investigar que ex funcionarios del Estado recibieron sobornos por parte de compañías del Brasil (caso Odebrech).

Tras constituirse este comité, conformada en su mayoría por legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), se dio a conocer que sólo se iba a investigar los gobiernos de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, y no así la gestión del presidente Evo Morales.

Debido a esta determinación parte de los asambleístas de Unidad Demócrata (UD) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) decidieron, también, conformar una comisión paralela para conocer si existe algún vínculo de las autoridades bolivianas con el caso Lava Javo.

Urgentebo.com