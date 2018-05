El preocupante y desmejorado estado físico de Phil Collins

Phil Collins – GTRES

Por poner algún ejemplo, se podría decir «Tarzán». Es pensar en este personaje de ficción y la película y tararear la canción «En mi corazón vivirás». Phil Collins, considerado como uno de los cantantes y compositores más brillantes de las últimas décadas, fue el autor de esta obra. Pero el tiempo pasa, también para él.

El compositor de 67 años ha reaparecido en un acto público después de un tiempo y este hecho ha dejado ver lo desmejorado que se encuentra. Collins ha acompañado a su mujer, Orianne Cevey (45), a la inauguración de su nuevo proyecto empresarial, una joyería.

Es la revista«Hola» la que ha publicado las fotografías del evento, en el que se podía ver al cantante vestido con un chándal, con sus gafas, una gorra y apoyado en un bastón para poder mantenerse. Aunque la mayor parte del tiempo estuvo sentado, se puso de pie cuando cortaron la cinta roja a modo de apertura oficial.

En estos momentos, Collins está debutando en Estados Unidos en la faceta de cómico. Es el protagonista de «I’m not dead yet» (aún no estoy muerto), un espectáculo que interpreta desde una silla. El compositor tiene problemas de movilidad y el año pasado sufrió una grave caída.

Su «apoyo»

Además de su bastón, Collins cuenta con Cervey, su esposa. El matrimonio ha pasado por varios baches de los que han sabido reponerse. Llevaban 12 años juntos cuando en 2008 decidieron separarse. Una ruptura, que además de lo sentimental, fue dolorosa por lo económico.

Sin embargo, en 2016 retomaron de nuevo su relación hasta la actualidad. «Nuestra separación fue una decisión equivocada», aseguraba Orianne a los medios. La ahora empresaria, de origen suizo y tailandés, es la madre de dos de los hijos del artista, Nicholas (16) y Matthew (13). El músico tiene tres hijos más fruto de sus dos mujeres anteriores: Simon, hijo de Andrea Bertorelli; la conocida actriz Lily Collins, que nació de su historia con Jill Tavelman y Joely, a quien adoptó.

