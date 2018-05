El reservorio Incahuasi y el daño económico a Santa Cruz

Teófilo Caballero

Incahuasi es una palabra quechua que quiere decir “Casa del Inca”. Antes del advenimiento de la república en 1825, a muchos lugares de lo que hoy es Bolivia se los identificaba como puntos de referencia con palabras quechuas, pero de ninguna forma eso justificaba derechos de propiedad o dominio de la etnia quechua. Tenemos el caso de Samaipata (Sabaypata) que quiere decir “descanso en las alturas” o Huanchaca que quiere decir “Puente de las penas”.

LÍMITES HISTÓRICOS

Santa Cruz (antes conocido como Moxos y Chiquitos) desde antes de la época de la colonia siempre tuvo problemas con sus límites debido a su extenso territorio y la escasa densidad poblacional. Por su debilidad política a inicios de la república hasta 1980 fue obligado a ceder territorios a favor de Chuquisaca, fruto de la presión de la oligarquía chuquisaqueña vinculada a la explotación de la plata a través de las leyes de 1898 bajo la presidencia de Severo Fernández Alonso y de 1912 bajo la presidencia de Eliodoro Villazón. Estas normas que cercenaron territorios a Santa Cruz, sin embargo, establecieron para siempre los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. Las mismas leyes están firmadas por ambas brigadas parlamentarias de esa época en señal de amistad y hermandad entre departamentos. De esa forma el campo gasífero Incahuasi y Aquío quedó ubicado en el departamento de Santa Cruz.

INCAHUASI RESERVORIO GASÍFERO CON FUTURO PROMISORIO

En el año 2001 bajo la presidencia de Jorge Tuto Quiroga se licitó el reservorio gasífero para que sea explorado y se certifique si el mismo contaba con reservas probadas. Se adjudicó la exploración a la empresa francesa TOTAL bajo sus propios riesgos. Por este hecho, el Ing. Tuto Quiroga tiene un juicio de responsabilidades que le sigue el actual gobierno del MAS.

En el año 2004 la empresa TOTAL entrega su informe de exploración al Pdte. Carlos Mesa quien anuncia al país que se había descubierto un nuevo reservorio gasífero en el departamento de Santa Cruz. En señal de conformidad el gobierno de Mesa asigna el trabajo de explotación a la empresa francesa quién después de 12 años el reservorio Incahuasi ya empieza a ser explotado. Concretamente en Agosto 2016 empieza la explotación y producción gasífera el cual es inaugurado por el Pdte. Evo Morales (el único campo gasífero descubierto en los últimos 20 años). La producción del campo Incahuasi durante los primeros de su explotación aportó al país 3 MMCD (3 millones de metros cúbicos por Día). En la actualidad el campo gasífero está produciendo 7.8 MMCD, empezando a generar importantes ingreso de Regalías e IDH para Santa Cruz.

EL RECLAMO INFUNDADO DEL GOBERNADOR MASISTA DE CHUQUISACA

Ante los reclamos infundados del Gobernador masista Esteban Urquizo de Chuquisaca, señalando que el campo Incahuasi-Aquío es un campo compartido por lo que se deben compartir las regalías hidrocarburíferas, YPFB en cumplimiento a la Ley No 3058 aprobada por Hormando Vaca Díez en mayo 2005, contrata a la empresa canadiense GLJ PETROLEUM para que certifique la ubicación precisa del reservorio gasífero.

El 12 de marzo de 2017 en palacio de Gobierno la empresa GLJ entrega su informe técnico al gobierno en presencia del Pdte. Evo Morales señalando que el reservorio gasífero Incahuasi – Aquío se encuentra en un 100% ubicado en el departamento de Santa Cruz. Ese día el Pdte. Morales exhortó a las autoridades chuquisaqueñas a cumplir con el mandato de ese estudio y que por lo tanto ya esta discusión era un caso cerrado.

LA CANALLADA DEL FUNCIONARIO MASISTA HUGO SILES

En fecha 14 de julio de 2016 el funcionario masista Hugo Siles Ministro de Autonomías envía la carta cite MA/DESPACHO/GLOTA/ No 618/2016 al Pdte. de YPFB, señalando que “…las leyes de 1898 y 1912 son normas referenciales y en ningún momento certificamos que las mismas cuenten con límites precisos, asimismo, de acuerdo a la Ley No 339 y D.S. 1560 la entidad competente para realizar el proceso de conciliación administrativa para delimitación departamental, es el Ministerio de Autonomías”.

Con esta carta el funcionario masista Hugo Siles se da el gusto de desconocer dos leyes nacionales refrendadas hace más de un siglo y los cuales le sirven de argumento para el nefasto tribunal constitucional masista para congelar los recursos de la Gobernación de Santa Cruz. Es decir, aquí el gobierno puso en duda los límites de Santa Cruz con Chuquisaca y por tanto la ubicación del reservorio Incahuasi para generar un conflicto inexistente entre dos departamentos hermanos. Entiéndase que aquí ha existido una movida política del MAS con el único propósito de perjudicar a Santa Cruz y también de tender una cortina de humo al repudio de la gente al desconocimiento del gobierno al 21 F.

INCAHUASI EL FUTURO DE BOLIVIA

Como ya es conocido, Bolivia ha vivido en los últimos años de tres reservorios gasíferos ubicados en el departamento de Tarija, el campo San Alberto, Margarita y el campo Sábalo. En un determinado momento estos tres megacampos han aportado con el 80% de la producción gasífera del país, sin embargo, después de varios años de explotación los mismos han entrado en un proceso natural de declinación por la sobreexplotación existente y por la declinación natural de esos campos. En algún momento esos reservorios se van a acabar y su fase de declinación ha empezado desde hace dos años atrás.

El campo Incahuasi y Aquío ubicado en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz se convierte en el futuro de Bolivia puesto que en agosto 2016 empezó con una producción de 3 MMCD, teniendo en la actualidad una producción de 7 MMCD. Se estima que a partir del 2010 la producción se va a incrementar en forma acelerada llegando hasta los 25 MMCD. Las reservas probadas de Incahuasi alcanzan a 3 TCF (trillones de pies Cúbicos) y con estudios de geosísmicos realizados por la empresa TOTAL, exploración y explotación puede alcanzar una reserva que se puede extender hasta los 12 TCF, convirtiéndose este megacampo en el futuro de Bolivia y en especial del departamento de Santa Cruz por la generación de regalías hidrocarburíferas del 11% y del IDH.

DAÑO ECONÓMICO HASTA LA FECHA

La decisión arbitraria y abusiva asumida por el anterior Tribunal Constitucional (el mismo que aprobó la re-re-elección del Pdte. Morales), está ocasionando una millonaria pérdida a nuestro departamento por el no pago de las regalías del 11% a la gobernación de Santa Cruz.

Los ingresos anuales proyectados por concepto de regalías petroleras –administrados por la gobernación- son de Bs. 396 millones que se constituyen en el 45% de los ingresos de regalías del departamento. De tal forma que los ingresos mensuales por este concepto alcanzan a los Bs. 33 millones.

Al haber sido congelados estos recursos por el Tribunal Constitucional de filiación masista, el departamento desde diciembre a la fecha ha dejado de percibir la suma de Bs. 165 millones incluido el mes de abril 2018.

LOS MUNICIPIOS LOS GRANDES PERJUDICADOS.

Desde el año 2008 la gobernación de Santa Cruz tomó la decisión que las regalías petroleras se distribuyan de la siguiente forma: el 50% para los municipios productores de Gas, 40% para los municipios NO productores y el 10% para las comunidades indígenas reconocidas en el Estatuto Autonómico el cual ya fue homologado por el Tribunal Constitucional.

Este congelamiento de recursos está perjudicando el pago del desayuno escolar que si bien es una política municipal, la Gobernación apuntala esta política social en 42 de los 56 municipios del departamento suministrando entre el 80% a 100% de los recursos ya que los municipios por su escasez de recursos no podrían hacer sustentable esta política social del desayuno escolar.

También la gobernación no podrá asumir los futuros pagos de los Bonos de vacunación, que son competencia del gobierno central pero que en forma abusiva se los ha traspasado a las gobernaciones del país, al igual que el pago de los prediarios de las cárceles públicas.

No podrá financiar los 1.850 ítems de salud contratados con recursos de la gobernación siendo que los mismos son responsabilidad del gobierno central y que el departamento los asume ante la indiferencia del gobierno.

Tampoco podrá cumplir con los recursos de contraparte que pone la gobernación a la ABC (Autoridad Boliviana de Carreteras) que es una empresa del gobierno y cuyos recursos se usan para la construcción de puentes, carreteras y caminos en el departamento. Si la gobernación no pone una contraparte en alguna obra, sencillamente, esa obra no se hace en Santa Cruz.

Por ejemplo, para la Construcción del Puente Banegas sobre el Rio Grande que unirá el municipio de los Troncos con Montero la gobernación aportó con el 18% del valor de la obra, es decir casi $us. 10 millones de dólares sobre un monto total de $us. 50 millones. O el caso de la carretera Uruguaito – San Ignacio que tuvo un costo de $us. 65 millones y la gobernación tuvo que aportar como contraparte $us. 13 millones equivalente al 20% del valor de la obra. Si no ponía la contraparte, esa obra no era construida por la ABC, perjudicando de esa forma al departamento de Santa Cruz.

CRUCEÑOS A PARARNOS FUERTES

Si el gobierno y sus estructuras masistas declaran que el Campo Incahuasi es un campo compartido con Chuquisaca desconociendo todo el andamiaje jurídico, entonces los cruceños no tendremos el valor moral para mirar de frente a nuestros hijos. Si aguantamos esto, quiere decir que desde el centralismo paceño pueden hacer cualquier cosa en contra de Santa Cruz. Es nuestra obligación moral defender hoy el campo Incahuasi por la sencilla razón de que es el futuro de este departamento y es el futuro de nuestros hijos y las generaciones venideras.

Como decía Ignacio Warnes “a vencer o con gloria morir”.

Teófilo Caballero es economista