Ella será Dora La Exploradora en la versión live-action que preparan de la caricatura

¡Mírala!

Entre el 2000 y el 2014, las infancias estuvieron animadas y educadas con Dora La Exploradora.

La serie animada de Nickelodeon contaba la historia de Dora Márquez, una niña de 7 años de origen latino que junto a su amigo, el mono Botas, emprendía en cada episodio un viaje en el que se proponía buscar algo que perdió o cumplir con alguna misión, claro, con la ayuda de sus activos televidentes.

Ya le llegó la hora de su versión real.

Según se dio a conocer, y medios como The Wrap reseñan, ya está en marcha una versión live-action del dibujo animado y confirmaron el nombre de la actriz que dará vida a la protagonista.

Se trata de Isabela Moner, quien apareció el pasado año en Transformers: El Último Caballero. A través de un comunicado la actriz cuya madre es peruana, mostró en un comunicado su alegría por el proyecto: “Para mi es un honor dar vida a Dora. Crecí viendo la serie, y para mi, especialmente siendo latina, Dora era todo un modelo a seguir, es una chica adorable, fuerte y aventurera. ¡Estoy deseando ponerme la mochila y comenzar su próxima aventura!”.

En la biografía de su Instagram, Isabela se describe como “little j-lo”, siendo el resultado su combinación estadounidense-peruana. Ella también ha trabajado en 100 Things to Do Before High School.

Bajo la producción de Michael Bay, dirección de James Bobin, guion de Nick Stoller (The Muppets), la película de Dora se espera que llegue a los cines en agosto de 2019

¡Queremos verla!

Fuente: eonline.com