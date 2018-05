Esta es la genial respuesta de Pink al troll que la llamó “vieja” en Twitter

En teoría no hay que alimentar a los ‘haters’ en redes sociales. Pero a veces es muy difícil contenerse…

Como dicen en las películas de superhéroes: todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y de eso los famosos que tienen perfil en Twitter y que llevan ellos mismos la cuenta saben un rato. Porque sí, la herramienta en esencia es maravillosa: nunca un artista y sus seguidores pudieron estar comunicados de una manera tan rápida, fácil y directa.

Pero igual que te dicen cosas bonitas también te pueden soltar verdaderas burradas. Y ahí es donde entra la eterna duda: ¿qué es mejor, ignorar al troll o responder inmediatamente a la provocación? Los expertos en comunicación online lo tienen claro: nunca alimentes al troll.

Claro que una cosa es decirlo en teoría y otra muy distinta encontrarte de frente con un ataque injusto como el que recibió la cantante Pink en su perfil, que no pudo evitar responder a un hater que hizo un chiste (por cierto, bastante malo) sobre su edad.

“Wow, Pink parece tan vieja que deberíamos llamarla ‘morada’ en lugar de rosa”, escribía este personaje a modo de comentario en un vídeo que mostraba a la cantante observando a una joven de 12 años cantar uno de sus temas durante un concierto.

Wow Pink looks so old that should be named Purple instead — Huachinango Refrito (@huachinango83) 16 de mayo de 2018

Lo que no se esperaba el autor de este comentario es que la propia Pink se molestara no solo en contestarle, sino que además lo hiciera cerrándole la boca y poniéndole en ridículo delante de sus millones de followers. Porque sí, esa es la única razón por la que se debe alimentar al troll: tener argumentos para dejarle en evidencia.

You must be from la. Well, there are a few people left in the world that choose to age naturally. And I’ve earned every fucking minute of my 38 years. How you lookin though? Cause I never heard of ya til you put my name in your mouth. I shall call you little purple troll. https://t.co/3WcH2TRrHW — P!nk (@Pink) 16 de mayo de 2018

“Debes vivir en Los Ángeles”, le dice Pink en el primero de sus tweets. “Bueno, allí todavía queda gente que elige envejecer de manera natural. Y yo me he ganado cada jodido minuto de mis 38 años de vida. Por cierto, ¿qué aspecto tienes tú? Porque no había oído hablar de ti hasta que pusiste mi nombre en tu boca. Debería llamarte pequeño troll morado”.

I am of the mindset that it’s a blessing to grow old. That if your face has lines around your eyes and mouth it means you’ve laughed a lot. I pray I look older in 10 years, cause that will mean I’m alive. 🤙🏼 — P!nk (@Pink) 16 de mayo de 2018

“Por cierto, soy de las que piensan que es una bendición envejecer”, continuaba la cantante en el segundo de sus tweets. “Si tu rostro tiene arrugas cerca de tus ojos y de tu boca significa que te has reído mucho. Rezo porque parezca aún más vieja dentro de diez años, porque eso significará que estoy viva”. Pues nada más que añadir, señoría.

Fuente: revistavanityfair.es