Familia de Goni recibe el fallo “con tranquilidad” y cuestiona el actuar de Carlos Mesa

Para la familia de Gonzalo Sánchez de Lozada, el fallo del juez es “históricamente justo” pero no es un motivo de celebración. Su yerno cree que el caso fue utilizado políticamente por Carlos Mesa

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada junto a su familia en la Corte Federal de Florida. Foto de archivo (Internet)

La tarde de este miércoles, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín fueron notificados mediante correo electrónico de la decisión del juez James I. Cohn, quien decidió revertir el veredicto del jurado ciudadano que los declaró responsables de las muertes de octubre.

El documento señala que no existe evidencia suficiente para respaldar el argumento de que hubo un plan para matar civiles. “El fallo es históricamente justo y lo recibimos con tranquilidad pero no es un momento de celebración porque octubre fue muy difícil para muchas familias y para la democracia”, dijo a EL DEBER el yerno del expresidente, Mauricio Balcázar, desde Estados Unidos.

Mediante un comunicado, el expresidente señaló que el dictamen del juez “comprobó” que su gobierno nunca tuvo la intención de causar daño a nadie. Para Balcázar, el fallo es importante desde el punto de vista histórico y representa un momento para “repensar la historia y entender lo que pasó en octubre”.

El rol de Carlos Mesa

En la mirada de Balcázar, Carlos Mesa usó octubre para beneficiarse políticamente. “Mesa necesitaba desesperadamente que Goni sea culpable porque si no era culpable, entonces hubiera sido un traidor que no supo entender el momento”, indicó y dijo que los hechos evidenciaron la posición de Mesa porque “cuando la justicia boliviana dijo que esto no era un caso y que no podía haber un juicio, esa misma semana cambió a todos los fiscales en una acción totalmente autoritaria y anuló esa resolución”.

“Mesa tiene mucho que explicar todavía. Le gusta escribir historia, pero su historia”, finalizó.

EL DEBER / Maria Silvia Trigo