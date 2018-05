Ghosting: La cruel forma en la que los hombres terminan una relación

Esta modalidad no es nada nueva, pero en estos tiempos se ha vuelto más común.

Hola soy Ana Paula, hoy me atreví a contar una historia que quizás a muchas chicas le ha pasado, pero no se atreven a contarlo por temor a convertirse en la burla de sus amigos.

Yo soy administradora y comencé a trabajar en un banco internacional, aquí conocí a Fernando, un chico muy encantador que con cada detalle me ilusionaba más.

Fernando es comunicador y él era el jefe de comunicaciones de la empresa. Empezamos a salir, primero como amigos porque nos llevábamos súper bien, luego nos dimos cuenta que cada vez nos extrañábamos más y decidimos conocernos de otro modo.

Estuvimos como salientes casi como dos meses, hasta que en una cena muy romántica frente al mar, me preguntó si quería ser su novia, con ese hermoso detalle no le podía decir que no.

El primer mes él me llevó serenata a mi casa, cada día me sorprendía con los hermosos detalles que tenía conmigo.

Cada vez más yo me sentía enamorada, nunca lo hablamos, pero yo siempre soñé con formar una familia con él, sentía que nuestro amor era verdadero.

Estábamos por cumplir cuatro meses de relación cuando Fernando se entera que lo ascendieron y que iba a ser gerente, pero no de acá, sino de Argentina.

Ambos teníamos una mezcla de sentimientos, felicidad porque esto era un gran paso en su carrera, pero tristeza porque íbamos a estar lejos.

Fernando llegó a viajar a Argentina, todos los días hablábamos por celular y casi todas las noches hacíamos Skype. Así fue por dos meses.

Hasta que llegó el día de mi pesadilla. Yo le llame a las 10 de la mañana y él no me contestó, creí que Fernando estaba ocupado y que seguro cuando viera mi llamada me la iba a devolver.

Así esperé hasta llegar a casa en la noche, lo volví a llamar para saber si podíamos hacer una videollamada, nuevamente tampoco me atendió.

Le envié varios mensajes, pero tampoco me contestaba, entonces me empecé a preocupar, creí que le había sucedido algo malo.

Como recién teníamos cuatro meses de relación, nunca me presentó a su familia, así que no tenía forma de cómo saber si mi novio estaba bien.

Empecé a bombardearlo con llamadas, mensajes de WhatsApp y Facebook chat, pero no tenía respuesta solo me dejaba en visto.

Él había decidido desaparecer de mi vida sin darme ninguna explicación, solo no se volvió a comunicar conmigo.

Yo estaba decepcionada y tenía el corazón roto, entonces mi mejor amiga Elizabeth, que es psicóloga, intentaba levantarme el ánimo.

Hasta que un día ella me dijo: “Ana Paula, tú has sido víctima de un ghosting”

Yo: “¿Un qué?”

Elizabeth: “Hacerse el fantasma, ghosting en inglés”

Yo: “¿Qué es eso?”

Elizabeth: “Es cuando una relación acaba de la noche a la mañana, sin ninguna explicación, cortan con todo tipo de comunicación. Esta modalidad no es nada nueva, pero en estos tiempos se ha vuelto más común”

Cuando escuché esto empecé a averiguar más cosas sobre el ghosting y encontré varios datos que me sorprendieron.

Uno de estos datos, es que el “hacerse el fantasma”, según los psicólogos, afecta al que las sufre como el que lo practica.

Otro dato, es que el que hace el ghosting tiene miedo al conflicto, y cuando está en una relación, pero no está cómodo, no sabe como enfrentarlo y decir que todo se acabó.

Al inicio cuando me pasó esto, me sentí una perdedora y una ridícula, creí que era la única a la que le había pasado, sin embargo, no es así.

La compañía You Gov hizo una encuesta en Estados Unidos y descubrió que el 11% de los participantes dijo haberle hecho ghosting a alguien y un 13% haber sido víctima de esta práctica.

Esto no es todo. La revista Elle tuvo la genial idea de hacer una encuesta entre sus lectores, ahí descubrió que un 26 % de las mujeres y un 33% de los hombres han sido víctimas del ghosting y también alguna vez lo hicieron.

Si tú estás pasando por una situación similar, o si alguna vez has sido víctima de ghosting, no te sientas mal que el problema lo tiene el que lo practica y no tú.

Fuente: whatthegirl.com