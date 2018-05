Gobierno advierte a Chuquisaca que desconocer centenarios límites reactivará conflictos anteriores

El conflicto por el campo gasífero Incahuasi llegó este miércoles a la habitual reunión del gabinete ministerial y desde ese escenario emergió la postura del Gobierno con la que reafirmó que la “integridad territorial” de Chuquisaca está intacta con las leyes vigentes, pero advirtió que desconocer los centenarios límites reactivará conflictos anteriores como el del campo Margarita-Huacaya que se disputó con Tarija.

Santa Cruz y Chuquisaca están confrontados por Incahuasi tras que este último activara un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que paralice el pago de regalías en favor del primero en tanto no se definan los límites entre ambos departamentos.

Para los chuquisaqueños, que están en paro hace nueve días, la reserva también alcanza a su territorio y es compartido, algo que los cruceños han rechazado contundentemente con base un estudio técnico de la consultora canadiense Petroleum Consultants GLJ que determino en 2016 que el 100% les pertenece.

El fallo constitucional sobre ese asunto se conoció en diciembre de 2017 y se congelaron los recursos. El TCP determinó la consolidación de los límites y un nuevo estudio técnico para establecer si el campo es compartido o no.

El fallo del TCP con el que determinó congelar las regalías de Incahuasi para Santa Cruz. Foto: Gobernación de Chuquisaca.

Tras ello, el Gobierno ratificó los límites en 90 vértices reconocidos en leyes de fines del siglo XIX y XX y este año protocolizó otros 30 con una resolución que fue elevada a rango de ley. Precisamente esa reciente tarea desató cuestionamientos en Chuquisaca y, por el contrario, encontró respaldo en Santa Cruz.

En la asamblea de instituciones del martes inclusive se decidió interponer un recurso de Acción de Inconstitucional Abstracta ante el TCP para que deje sin efecto la reciente Ley de límites que involucra a 30 vértices tras considerar que vulnera sus fronteras interdepartamentales.

El viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, remarcó que lo que hizo el Gobierno “es ratificar leyes que están en vigencia en 90 vértices del tramo que plantearon para la delimitación” de hace décadas y “solo se concluyó el proceso con 30 vértices (que no tocan a Incahuasi) con lo que está concluido el proceso de delimitación”.

“Explicar a la población y, sobre todo, a la ciudadanía de Chuquisaca que la integridad territorial del departamento no está en riesgo alguno (…) entonces este es un tema que está cerrado, no está en riesgo y para nada se pone en cuestión la integridad territorial de Chuquisaca”, sostuvo.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, dijo que la propuesta de acuerdo que los delegados chuquisaqueños rechazaron el martes para resolver el conflicto establece “el respeto pleno a aquellas leyes de límites de 1898 y de 1912 que dan seguridad jurídica sobre el territorio chuquisaqueño”.

“Lamentamos que un acuerdo tan importante para el departamento de Chuquisaca simplemente por algún cálculo político haya sido rechazado”, indicó.

Por su lado, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta advirtió que “esas leyes se han aplicado para la propia Chuquisaca para definir otros conflictos que quitarlos del ordenamiento jurídico significaría abrir conflictos con varios de los departamentos contiguos”.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, recordó, en un contacto con la radioemisora Patria Nueva, que fue él quien medió en el conflicto entre Chuquisaca y Tarija por el campo gasífero Margarita y su posible conectividad con el campo Huacaya del que a la fecha recibe regalías el primero.

En esa labor se usó precisamente las leyes de límites de 1898 y de 1912 que sellaron los límites de Chuquisaca con Tarija y Santa Cruz.

“Decidimos que un estudio técnico resuelva dónde estaba el reservorio y si tenía conectividad con Huacaya, si la tenía entonces Chuquisaca debía coparticipar de las regalías, pero esa vez trabajamos con el límite de 1898 definida por Severo Fernández Alonzo”, dijo.

Romero explicó que “esa ley sirvió para resolver el tema del campo Margarita, sin embargo algunos abogados en Sucre no quieren reconocer esas leyes que están plenamente vigentes, por cierto, para el caso de Incahuasi”.

“Dicen que no hay certidumbre y que los límites no están definidos y no, los límites están definidos hace más de 100 años y en eso tenemos que ser claros”, insistió.

De todas formas, las autoridades gubernamentales esperan la generación de un escenario de “reflexión” para que los chuquisaqueños vean como “favorable” la propuesta gubernamental de hacer una demarcación de los límites sobre la base de las leyes citadas y se aliente mayor inversión hidrocarburífera en ese departamento para incrementar sus recursos. (09/05/2018)