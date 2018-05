Gobierno dice que en los escenarios deportivos no se debe hacer política

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a los incidentes sucedidos durante la inauguración de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Defendió el accionar de la Policía

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que en los escenarios deportivos no se puede hacer política, después de que en la inauguración de los Juegos Suramericanos se registraron incidentes con personas que aprovecharon el evento para exigir el respeto al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.

“En los escenarios deportivos no se hace política, son normas internacionales, (es decir) no se llevan mensajes de provocación, no se llevan mensajes de discriminación racial y estas normas internacionales las hemos recogido en el Decreto Supremo 1515 de febrero de 2013″, dijo.

Anoche se inauguró el evento deportivo en el estadio Félix Capriles de Cochabamba en presencia del presidente Evo Morales, su homólogo de Paraguay, Horacio Cartes, y otras autoridades.

En pleno desarrollo del acto de inauguración, se escuchó en las graderías del estadio gritos de personas que decían de manera reiterativa: “Bolivia dijo No, Bolivia dijo No”.

Según un video difundido en las redes sociales, policías intentaron echar del estadio a una joven que tenía el 21F estampado en su polera.

Mire el video aquí:

Fuente: eldeber.com.bo