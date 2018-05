Hombre que amenazó a personas por hablar español en Nueva York tiene un historial de enfrentamientos públicos

(CNN) – El hombre que amenazó a empleados y clientes por hablar español en un café de Nueva York tiene un historial de confrontar agresivamente a desconocidos debido a su identidad.

Aaron Schlossberg, un abogado de Nueva York, fue identificado como el hombre que, en un restaurante de Fresh Kitchen en Manhattan, les exigió furiosamente a los empleados y clientes del lugar que hablaran en inglés porque “¡esto es Estados Unidos!”.

“Si tienen las agallas para venir aquí y vivir de mi dinero, yo pago por su bienestar”, se le oye gritar en el video, mientras afirma incorrectamente que los inmigrantes indocumentados tienen derecho a beneficios públicos federales. “Pago por su capacidad de estar aquí. Lo mínimo que pueden hacer… es hablar inglés”, agregó.

Desde que el video se volvió viral, dos hombres han revelado otras historias sobre Schlossberg siendo agresivo en público.

Willie Morris relató que Schlossberg se tropezó con él en la calle y lo acusó de ser un “feo” extranjero (Morris es de Massachusetts). Isaac Saul describió a Schlossberg gritándole airadamente a un judío ultraortodoxo que participaba en una protesta, mientras lo de ser un falso judío. Los dos incidentes quedaron registrados en video.

“Si fue solo una vez, tal vez puedes entenderlo como alguien teniendo un mal día, pero esto no es así”, sostuvo Morris. “Es algo constante en esta persona. ¿Ser registrado en video dos veces? ¿Cuántas ocasiones no habrán quedado en video?”, preguntó.

CNN llamó y dejó mensajes en la oficina legal de Aaron Schlossberg pero no ha recibido respuesta.

“Soy ciudadano aquí, tú no lo eres”

Willie Morris, quien tiene 34 años y es asesor de empresas tecnológicas, señaló que reconoció a Schlossberg de un encuentro en la Quinta Avenida de Manhattan, en octubre de 2016.

Morris explicó que caminaba por la calle cuando un hombre que venía en dirección opuesta hizo contacto visual con él, caminó más rápido hacia donde se encontraba y lo empujó con su maletín.

“Inmediatamente… comienza a gritar cosas racistas y xenófobas en su mayoría”, dijo Morris. “Yo estaba tan impresionado, he vivido en Nueva York cinco años y nunca me había pasado algo así. Estaba esperando que alguien saltara y me dijera que era una broma”.

Morris publicó un video del incidente, junto con su propio comentario, al día siguiente en YouTube. En el video se puede ver a un hombre preguntándole a Morris: “¿De qué país eres?” y luego diciendo: “Llamaré a la policía. Tú no tropiezas conmigo. Soy un ciudadano aquí, tú no, tú eres un feo extranjero”.

En un comentario posterior, Morris indicó que nació en Massachusetts, y mostró su pasaporte estadounidense.

“Fue tan irreal” , le dijo a CNN. “Afortunadamente, había empezado a hacer vlogs unos meses antes, así que encendí mi cámara y lo grabé. Me estaba amenazando con llamar a la policía, pero finalmente se alejó, y nos dimos cuenta de que no era una broma extraña”.

“Lo dejé ir y casi me olvidé de eso hasta que ayer revisaba Twitter y al azar vi una foto y pensé: ‘¡No puede ser!'”, dijo Morris.

‘No eres judio’

Isaac Saul, editor principal de la organización de medios digitales A Plus, vio el video de Fresh Kitchen y reconoció a Schlossberg por un episodio anterior, durante una protesta frente a su oficina en el centro de Manhattan.

El 25 de mayo de 2017, Linda Sarsour, una abierta activista política musulmana estadounidense, estaba hablando en una ceremonia de graduación de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Saul indicó que había una protesta contra Sarsour justo afuera de su oficina, a la que asistieron la destacada activista antiislam Pamela Geller y la figura de extrema derecha Milo Yiannopoulos.

Saul también dijo que había judíos haredi —judíos ultraortodoxos que, en algunos casos, se oponen estrictamente al sionismo y al Estado de Israel— en contraprotesta y apoyo al discurso de Sarsour.

Según Saul, después de que terminó la protesta, vio que algunos participantes “encararon” a los otros manifestantes.

En un video del enfrentamiento, se puede observar a Schlossberg gritando palabras obscenas y diciendo: “No eres judío” en contra de los judíos haredi. También levanta su dedo medio hacia los contramanifestantes.

“Sí, soy judío”, dice Schlossberg. “He estado en Israel dos veces”, agrega.

“Acabo de recordar a este hombre porque era muy intenso”, dijo Saul refiriéndose a Schlossberg. “De todas las personas que estaban allí, parecía ser el más indignado por la presencia (de los contramanifestantes)”.

“Mi próxima llamada es a inmigración”

Fuente: cnn.com