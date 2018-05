Horóscopo de hoy 21 de mayo de Josie Diez Canseco

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Algunas actitudes de tu pareja te han decepcionado, tranquilízate y espera, tu molestia pasará. Día de mucho movimiento y contactos importantes, que te ayudarán a sacar adelante el proyecto que está detenido por falta de un presupuesto. Número de suerte, 1.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Algo que has estado esperando con mucha ilusión está a punto de cristalizarse. Laboralmente te estás exigiendo demasiado, si no te organizas y te tomas un tiempo para descansar tu salud se verá afectada y tu trabajo también, puedes evitarlo. Número de suerte, 5.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Olvídate de resentimientos pasados que pueden deteriorar tu relación sentimental. No te preocupes tanto por un problema que surgirán hoy en tu trabajo, contarás con ayuda para resolver cualquier complicación. Número de suerte, 22.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Hoy conocerás a alguien con quien compartirás ideales, esa afinidad traerá el romance a tu vida. Está en tus manos la solución de tus problemas económicos, sólo tienes que controlar tus gastos e identificar tus prioridades para evitar las deudas. Número de suerte, 18.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Aprovecha para ordenar tus ideas, mientras más claras estén más seguro te sentirás de hacer lo correcto. Se presentará un proyecto para tus ratos libres que puede darte ganancias, organiza bien tu tiempo y no tendrás problemas con tu trabajo. Número de suerte, 8.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Se renuevan tus amistades y tu vida social, y un nuevo amor se vislumbra en tu horizonte. Día de retos que debes afrontar con decisión, dejar de lado la prudencia y tomar la iniciativa, tu experiencia e intuición te llevarán al éxito. Número de suerte, 2.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Hoy tu pareja podrá aclarar asuntos pendientes que te negabas a tocar. Te estás dejando influenciar por gente pesimista, aléjate de ellos, tienes todo para triunfar, el problema es que te desanimas con facilidad. Número de suerte, 11.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Conocerás a alguien que te inquietará mucho, no te arriesgues, esa persona no se quedará. Día de mucha responsabilidad que te pondrá tenso, pero debes sacar a flote tu energía y actuar, deja la duda a un lado, toma decisiones rápidas y podrás mantener todo bajo control. Número de suerte, 21.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estás muy enamorado y ya sueñas con un compromiso, no asfixies a tu pareja con presiones. Alguien mayor de tu trabajo con mucha experiencia, te dará una gran enseñanza que te permitirá avanzar hacia tus metas sintiéndote seguro de los pasos que das. Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Hoy tu pareja se mostrará muy tolerante y cederá en muchas cosas para evitar discusiones. A pesar de que no tienes mucha experiencia en los negocios, el que te proponen tiene muchas posibilidades de éxito, pero debes rodearte de personas responsables y confiables. Número de suerte, 14.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Los sentimientos de tu pareja no han cambiado como piensas, sólo necesitan conversar más. Aprovecha que hoy contarás con un magnetismo especial para lograr lo que te propones laboralmente, toca puertas, pide favores, no te lo negarán. Número de suerte, 6.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Hoy hablarás con tu pareja, harán planes y empezarás una etapa de definiciones y renovación. No te aferres a un negocio que ya demostró no dar resultados, es hora de cambiar de rumbo para salir de estancamiento económico. Número de suerte, 9.

