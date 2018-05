Horóscopo de hoy 30 de mayo de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR. – 19 ABR.: Deja de lamentar tu mala suerte en el amor, cambia de actitud y mira a tu alrededor. Alguien capaz de cambiar tu destino espera que le abras tu corazón, así que dale la oportunidad de entrar en tu vida. Número de la suerte, 22.

Arcángel : Zadquiel

Color: Coral

TAURO: 20 ABR. – 20 MAY.: No justifiques la actitud aislada que estás manifestando por los desengaños amorosos que viviste en el pasado. Sé consciente de que has encontrado a la persona ideal, que está dispuesta a brindarte estabilidad. El amor verdadero ha llegado, así que aprovéchalo. Número de la suerte, 3.

Arcángel : Miguel

Color: Rojo

GÉMINIS: 21 MAY. – 21 JUN.: Hoy abordarás temas que te inquietan y te hacen dudar, pero lo harás con tacto y obtendrás las explicaciones que buscas sin que esto afecte a tu relación. Conocerás algunas actitudes de la persona que quieres que antes no podías ver. Número de la suerte, 2.

Arcángel : Gabriel

Color: Naranja

CÁNCER: 22 JUN. – 21 JUL.: Se producirán malentendidos y situaciones incómodas en tu relación afectiva y hoy tendrás que actuar con cautela y esperar un momento más adecuado para pedir explicaciones. Calmarse antes de actuar será lo mejor. Número de la suerte, 15.

Arcángel : Anael

Color: Amarillo

LEO: 22 JUL. – 22 AGO.: Tu atención estará concentrada en tu relación sentimental y te darás cuenta de que has postergado demasiado tu felicidad. Esta vez te resultará fácil comunicarte y exteriorizar tus emociones, y a partir hoy habrá mucha unión y comprensión. Número de la suerte, 4.

Arcángel : Rafael

Color: Morado

VIRGO: 23 AGO. – 22 SET.: Tu carácter amical, efusivo y seductor pone en riesgo la estabilidad que experimentas en el amor. No busques fuera de tu relación aquello que te falta y busca la manera de dotarla de emoción, pues tu pareja está dispuesta a hacerte feliz. Número de la suerte, 17.

Arcángel : AZariel

Color: Naranja

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Irradiarás un atractivo especial y tendrás mucho éxito con el sexo opuesto. La decisión de empezar un nuevo romance estará en tus manos, aunque la idea de coquetear sin comprometerte también te seducirá. Número de la suerte, 12.

Arcángel : Anael

Color: Azul

ESCORPIO: 23 OCT. – 22 NOV.: La idea de formalizar tu relación para terminar con las dudas y celos de tu pareja no remediará nada, porque debes empezar por tener una actitud más clara. Hoy tendrán una conversación serena y será un buen inicio. Número de la suerte, 21.

Arcángel : Miguel

Color: Verde

Fuente: whatthegirl.com