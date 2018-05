Karl Marx, el museo británico y el G7

Jaime Paz Zamora

Parece increíble que el escritorio físico en el que Marx estudió el capitalismo lleve el mismo nombre que el que identifica al grupo de los siete países más importantes del capitalismo



Invitado por un profesor de la London School of Economics and Political Science (LSE) a una charla sobre América latina, aprovechamos la primera oportunidad para darnos una vuelta por el British Museum, visita obligada casi como a un santuario para aquellos que como yo no son vecinos de la gran ciudad.