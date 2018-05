La hija de Eros Ramazzotti vive con escolta permanente

Aurora Ramazzotti en Milán a principios de mayo. VINCENZO LOMBARDO GETTY IMAGES

Su madre, la primera esposa del cantante recibió amenazas y contrató a un guardaespaldas para protegerla

Aurora Sophie Ramazzotti es fruto del primer matrimonio del cantante Eros Ramazzotti y de la modelo y presentadora suiza Michelle Hunziker. Luchando con y contra su apellido está empezando a despuntar como estrella de la televisión en el país transalpino. A sus 21 años ya ha conocido el lado menos amable de la fama. Desde hace un año vive con escolta permanente, día y noche. Lo ha contado ella recientemente en una entrevista con el diario Il Corriere della Sera. En la conversación explica que un correo electrónico anónimo que recibió su madre, muy popular en Italia, marcó un antes y un después en sus vidas. Unos desconocidos la amenazaron con arrojar ácido en el rostro de su hija si no les entregaba una determinada cantidad de dinero en un plazo establecido. Desde entonces, un guardaespaldas privado se ha convertido en su sombra.

Su calvario comenzó con una llamada de teléfono de su madre, para ponerle al tanto del chantaje. “Estaba yendo a la universidad y tuve una especie de ataque de pánico”, relata Aurora al periódico italiano. “Mi primera reacción fue mirar a mi alrededor. Después fui corriendo a casa (…) Un instante antes era una persona libre y desde entonces ya no lo he sido”, continúa. En aquel momento, lo denunciaron a la policía, que aún no ha esclarecido el caso. Michelle Hunziker, que presentó la última edición del célebre festival de Sanremo, ha contado recientemente que las primeras semanas vivió un auténtico drama: “He sufrido varias situaciones de acoso, pero cuando tocan a los hijos es diferente”, relató en una entrevista. Entonces decidió contratar a un escolta para que viviera 24 horas al día pegado a su hija. Se llama Sergio y con el tiempo se ha convertido en íntimo de la muchacha y en uno de sus grandes apoyos, junto a su novio Goffredo Cerza, amigos y familia. “Al principio dejé de hacer todo lo que hacía. De un día para otro tuve que adaptarme a otra persona (…) Sergio me ha ayudado; no podía haber pedido a una persona mejor”, explica Aurora.

A finales del año pasado, cuando aún no se sabía quien era el hombre que seguía todos los movimientos de Aurora, la joven tuvo un gesto polémico. “¿Para qué necesito el carné de conducir si ya tengo a Sergio?”, dijo. En esa época presentaba el programa televisivo X Factor y sus palabras desataron una lluvia de detractores. Muchos la tildaron de ‘niña de papá’. Desde aquello Sergio se ha convertido en una celebridad más de la familia para los paparazzi y ha protagonizado varios posados y otros tantos robados.

Pero ni las críticas ni el caso de extorsión han conseguido frenar la proyección de la primogénita del cantante, que va viento en popa, a pesar de los recelos iniciales del público, que la consideraba una “enchufada”. Hace poco comenzó a presentar en Mediaset junto a su progenitora el programa ‘Vuoi scommettere?’, un formato semejante al ‘¿Qué apostamos?’ español. Esta coincidencia de madre e hija ante las cámaras se ha recibido con cierto estupor en Italia. “Muchas críticas las acepto porque es cierto que estoy recomendada. Mis padres no han pedido que me contraten, obvio, pero es cierto que he tenido un empujón con dos padres famosos”, reconocía. También explicaba que lleva el genio en la sangre: “He crecido respirando espectáculo; en mi lugar cualquiera hubiera hecho lo mismo, teniendo mi pasión y mis capacidades. El tiempo lo dirá”.

Hace años hizo sus primeros pinitos en el mundo de la música y probó suerte en algún concurso de talentos, pero se dio cuenta de que no era su camino. “Mi padre me hizo reflexionar: si quería esa vida, me tenía que dedicar a ello completamente. Ahora con la tele puedo conciliar muchas cosas”. Su relación con Eros Ramazzotti -al que define como “narrador omnipresente” en su vida- siempre ha sido muy estrecha, hasta el punto de que cuando en 2012 nació la primera hija del cantante con su nueva esposa, la modelo Marica Pallegrinelli, fue un momento complicado para Aurora. “Fue traumático. Pensar en compartir a mi padre con otra familia fue duro. Ahora quiero más hermanos”, confiesa.

