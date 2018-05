Luis Fonsi: su hija de 6 años decide cortarse el cabello para donarlo a los niños con cáncer

Mikaela, con tan solo seis años, decidió cortarse su cabello para poder donarlo a los niños con cáncer de la Fundación Cabecitas Rapadas.

Luis Fonsi, el cantante puertorriqueño, tiene una familia hermosa. Llena a sus hijos de amor y valores para que puedan ser mejores personas en el futuro. Su hija mayor es el ejemplo de ello.

Al ver este gesto tan lindo, decidieron compartir el momento con sus fans. El intérprete de ‘Quién te dijo eso’ escribió unas lindas palabras por la acción de su pequeña Mikaela:

“Hace un tiempo mi hija me dijo que quería ayudar a los niñitos que sufren de cáncer pero no sabía cómo. Le explicamos que una forma de ayudar sería donar su cabello para que alguna niñita pueda tener una peluca de pelo natural. Ella es feliz siempre cuando ayuda a los demás. Hoy decidió cortarse su pelo y me siento orgulloso a más no poder de mi princesa. Humanidad, corazón y nobleza. Eso eres hija mía. Te amo”.

Su madre no se quedó atrás, y a través de su cuenta de Instagram, publicó el momento donde su hija ayuda a los demás:

“Eres es el ejemplo más puro de nobleza y buen corazón. Decirte que TE AMO hoy se me queda corto”.

Todos fuimos testigos de este hecho y obviamente los seguidores de ambos comentaron de una manera muy tierna el saber que una niña tan pequeña, tenga el corazón tan grande:

“Dios la Bendiga!!! Y que orgullo para ustedes saber que sus enseñanzas como padres se ven reflejados en las acciones de la niña. Muy noble de su parte. Súper linda!”, “Hay pero que ternura e inteligencia.. Hasta yo quiero una peluca con ese color tan bello”, y “Mi hija de doce años también lo donó, un orgullo que piensen en los demás así Dios bendiga a todos esos niños”.

Luis Fonsi, le ha inculcado el ayudar a los demás ya que él forma parte de campañas para reunir fondos en hospitales para gente que no tiene recursos.

Además, brinda apoyo a los pacientes y los visita. El cantante lo hace sin recibir nada a cambio y lleva más de 15 años haciendo esta labor.

Fuente: whatthegirl.com