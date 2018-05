“Me subestimaron”: Maduro gana presidenciales en Venezuela con 5,8 millones de votos

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante la clausura de su campaña. 17 de mayo de 2018.

El actual mandatario venezolano resultó reelecto.

El candidato Nicolás Maduro tendrá su segundo mandato luego de alzarse con la victoria en los comicios presidenciales de este domingo en Venezuela con más de 5.823.728 millones de los votos.

Con un porcentaje de participación proyectada de 48%, el aspirante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) permanecerá otros seis años en el Palacio de Miraflores.

El candidato opositor Henri Falcón quedó segundo en la carrera presidencial, con más de 1,8 millones de votos. Antes de conocer el resultado, el aspirante de Alianza Progresista (AP) desconoció los resultados.

El pastor evangélico Javier Bertucci logró poco más de 900.000 votos y, minutos antes del primer boletín oficial del Poder Electoral, aseguró que reconocería los resultados si la ventaja con respecto al candidato oficialista era suficientemente amplia.

Me subestimaron

En las inmediaciones del Palacio de gobierno, los simpatizantes del presidente Maduro salieron a festejar el triunfo electoral.

“¡Cuánto han subestimado al pueblo venezolano, cuánto me han subestimado a mí! Pero aquí estamos: ¡triunfando! (…) Es la cuarta victoria en fila”, destacó el mandatario reelecto, quien recalcó que obtuvo 47 puntos de ventaja con respecto al candidato Falcón.

De igual forma, rechazó que el dirigente de AP saliera a desconocer los resultados del comicio, antes de que se conociera el primer boletín: “No hay que buscar mucho de honor o de moral en la oposición porque al principio o al final siempre se quiebran frente a la amenaza imperial”.

“Es lamentable, verdaderamente lamentable, porque al pueblo de Venezuela hay que respetarlo”, agregó el Jefe de Estado, quien destacó que los venezolanos salieron a votar “de manera libre y soberana”.

Diálogo

Maduro también ratificó que lo primero que hará en su segundo mandato es llamar a una nueva ronda de diálogo con la oposición y con todos los sectores del país. Además, prometió asumir el tema económico con prioridad.

“Ustedes me verán por todo el país para activar los motores de la economía”, agregó. “No es fácil, no es poca cosa hablar de la guerra que le han hecho al pueblo para que no votara en estas elecciones”, denunció el mandatario, quien prometió “justicia” a quienes intentaron boicotear el comicio.

“Yo creo en un nuevo comienzo, creo en la paz y en la convivencia para poder avanzar juntos”, expresó el Jefe de Estado.

Desconocen resultados

Poco antes de que se conocieran los resultados y sin presentar pruebas concretas, el candidato Falcón desconoció el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En una rueda de prensa desde su comando de campaña en Caracas, Falcón aseguró que el proceso “carece de legitimidad” y aseguró que está dispuesto a medirse en otra elección “sin ventajismos”. “No reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto (…) Para nosotros no hubo elecciones”.

El aspirante opositor se presentó a la elección sin el apoyo de los líderes de los partidos tradicionales del antichavismo, quienes convocaron a la abstención este domingo para boicotear su candidatura.

Fuente: actualidad.rt.com