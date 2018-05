Oncóloga: Sufrí amenazas, sabotaje y acoso laboral en Radioterapia en hospital de La Paz

La oncóloga especialista en radioterapia Claudia Carvajal aseguró que sufrió amenazas contra su integridad, además de sabotaje y acoso laboral por parte de funcionarios de la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas. Por esa razón, la especialista decidió alejarse de su cargo como jefa.

Detalló además que cuando se enteró del caso de corrupción que investigaba la Unidad de Transparencia del Servicio Departamental de Salud (SEDES), los funcionarios que están supuestamente implicados le insinuaron que si le solicitaban información, debía hablar a su favor.

“Una vez que se finalizó la calibración de la fuente del equipo de cobaltoterapia, había decidido que los pacientes comiencen nuevamente los tratamientos, pero he sufrido sabotaje por parte del personal que no ha permitido que eso se lleve a cabo. Eso, sumado a todas las situaciones de acoso laboral que he pasado y viendo que el ambiente laboral no era favorable, porque incluso han llegado amenazas contra mi persona, he considerado que no era oportuno seguir así”, dijo la profesional e indicó que esa fue la razón de su renuncia.

Carvajal llegó de España a Bolivia en diciembre de 2017, luego de concluir su especialidad. A su arribo, recibió dos invitaciones para trabajar en la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas. La primera fue de parte de la anterior jefa del servicio, Lilian Zamuriano, y de la Asociación de Pacientes con Cáncer, pues le informaron que esa unidad estaba sin médico y por esa razón aceptó el cargo. “En ese periodo estuve menos de 20 días”, reconoció la profesional, ya que no le hicieron firmar su contrato.

Ella explicó que en ese tiempo los médicos estaban en paro y por ese motivo no observó cómo era la situación en la unidad. Después, recibió la segunda invitación por parte de la responsable del Programa Nacional de Salud Renal y Cáncer, Silvia Paz, para ser parte del programa. Uno de los objetivos era realizar el fortalecimiento del Hospital de Clínicas con vistas de la instalación del acelerador lineal. Por ese motivo, accedió y regresó nuevamente al nosocomio, esta vez como jefa de la Unidad.

“Desde que ingresé, recibí rechazo del personal”, dijo y resaltó que pese a ello, no le dio tanta importancia porque cualquier persona tiene esa reacción. “No le vi gran inconveniente y decidí seguir”, aseguró.

En ese tiempo, el resto de profesionales de oncología clínica y quimioterapia la contactaron para consultar por qué los pacientes no estaban respondiendo al tratamiento de Radioterapia. “Esa situación se comunicó al director y en coordinación con él se realizó una inspección a la unidad”. En la actividad participaron la Asociación Boliviana de Física Médica y Radioterapia, la Sociedad Boliviana de Cancerología, personal del hospital y del Ministerio. Además, se invitó como control social a la Asociación de Pacientes con Cáncer y diferentes instancias.

La inspección se hizo bajo protocolos internacionales y la conclusión llegó a finales de marzo. Uno de los resultados fue que los profesionales no estarían cumpliendo el perfil profesional y no se sabía cómo funcionaban los equipos. Luego de esa conclusión, el trato del personal empeoró. “Me vi amenazada y vi que por las razones que sean no han podido entender o no he podido explicarles por qué debían hacerse muchos cambios, que teníamos que cambiar de otro modo”.

Explicó que ese rechazo que hubo hacia ella se debió a que propuso otra forma de trabajo, “que no era a mi capricho”, sino que uno tiene que trabajar con protocolos clínicos, es decir tratar a los pacientes con el mismo protocolo en todo lado, y lamentó que eso no hubo en la unidad. “Hasta la fecha que me desvinculé no encontré ningún documento escrito que indique los protocolos clínicos con los que se ha estado trabajando en la unidad”, sostuvo. Ante ello, la comisión que verificó la situación de Radioterapia recomendó contar con ese protocolo.

Resaltó que quiso colocar orden, que se siga un flujograma de atención correcto, que exista un registro de pacientes y que se cuente con un archivo electrónico para hacer seguimiento a los pacientes. “Incluso para solicitar cosas a las autoridades debemos dar datos y lamentablemente eso no existe”, sostuvo.

Explicó que solicitó además el cambio del personal porque no cuenta con el perfil adecuado. “Hasta hoy no he recibido sus files, los cuales solicité a la Unidad de Recursos Humanos del hospital”, enfatizó, y acotó que solicitó el listado de los trabajadores, el tipo de contrato que tenían y el perfil de cada uno y sus horarios. “A ciencia cierta, no sé quién trabaja ahí, sólo veía gente que entraba y salía de la unidad”.

Pese a ello, Carvajal realizó todas las gestiones para mejorar el equipo y aseguró que actualmente está en condiciones de realizar tratamientos, obviamente con varias precauciones.

Respecto a la denuncia de una de las pacientes por cobros irregulares , Carvajal afirmó que ella se enteró del caso a las cuatro semanas de ejercer su cargo. “Para mí fue una sorpresa”, comentó, y destacó que esa noticia la molestó mucho, porque si le informaban antes, quizá no hubiese aceptado el cargo. “Eso quizá fue algo que parte del personal no esté a gusto con mi presencia, ya que yo era extraña y no los conocía”, comentó.

Afirmó que quizá ellos sabían que si la Unidad de Transparencia le solicitaría algún informe ella lo remitiría tal cual. “De hecho, me insinuaron que si lo hacían trate de favorecerlos. Les indiqué que no se trataba de favorecer a alguien sino de informar las cosas en el sentido correcto”. Por ello, el ambiente en la Unidad no era bueno.

Página Siete / Verónica Zapana S. / La Paz