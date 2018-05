Oposición cuestiona la rapidez con la que se aprobó la ley del voto electrónico y sin ser socializada

El Bunker

15/05/18

La diputada (Demócratas), Eliane Capobianco en El Bunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana, cuestionó al Gobierno por aprobar en 24 horas la modificación del artículo 43 de la Ley del Régimen Electoral, que establecería la posibilidad del voto electrónico para los residentes bolivianos en el extranjero. “En 24 horas nos hemos enterado de que estaba el proyecto de ley, más bien se ha hecho un gran esfuerzo por analizarlo y salir y explicarlo a la ciudadanía en el mismo momento en que se iba aprobar”, señaló.

“La Comisión debió haber mandado una nota al Tribunal Supremo Electoral para que diga si concuerda o no con el proyecto de ley, en este no hubo nada. No se puede ser tan irresponsable con un proyecto de ley que finalmente va definir en las elecciones”, acotó.

Asimismo, criticó la intención del Gobierno de incorporar el voto electrónico sin que haya una legislación en el país. “El hecho de que incorporen el voto electrónico cuando no hay legislación en todo el país me preocupa bastante porque quiere decir que están aprobando un sistema de voto que no sabemos ni cómo va hacer, si va ser dentro del país o solo afuera, no está legislado, entonces no hay posibilidad de que se haga correctamente”.

“Por supuesto que no hay buena fe y eso nos preocupa. Este voto electrónico tiene que ser bajo normas y auditado por la OEA, porque si no no tendrá las garantías”, explicó.

Otra de las observaciones de la diputada es la de sustituir a los notarios electorales por cónsules elegidos por el MAS. “Resulta que anulan a los notarios electorales que son los que fiscalizan. Están incorporando brigadas móviles, van a ir los consulados con sus brigadas móviles a empadronar y no va estar fiscalizado por nadie, a los cónsules los elije el MAS y finalmente es gente del MAS el que va manejar todo el tema electoral en el exterior”.

“Como no les fue bien con el Código Penal, a través de leyes pequeñas se están imponiendo una serie de temas, como este y nos preocupa porque puede ser un camino al fraude”, enfatizó.