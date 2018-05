Pacto Fiscal: Durán dice que hubo "grandes acuerdos" y Revilla lo considera "muerto"

Jaime Durán, viceminstro de Presupuesto y Luis Revilla, alcalde de La Paz. Foto composición ANF

La Paz, 15 mayo (ANF).- El pacto fiscal no logró definir una política de redistribución de los ingresos, ni por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), ni por coparticipación tributaria. Según el viceministro de Presupuesto, Jaime Durán se lograron “grandes acuerdos”, sin embargo el alcalde Luis Revilla consideró que está en punto muerto.

“Hay que distinguir que uno de los grandes acuerdos no se trata de reducir recursos de un nivel a otro sino cómo generamos los mecanismos para que las recaudaciones crezcan y todos nos beneficiemos y se acordaron 25 alternativas de financiamiento que se seguirán trabajando”, dijo Durán en conferencia de prensa.

En ocasiones anteriores Durán justificó que la Presidencia maneje un presupuesto de 3.094 millones de bolivianos, superior al que administran en conjunto las nueve gobernaciones del país, que alcanza a Bs 2.149 millones. Calificó de “exitosísimo” programa Evo Cumple.

Pacto en punto muerto

El alcalde de La Paz, Luis Revilla afirmó que como el pacto fiscal está en “punto muerto” una opción para solucionar las asimetrías en la distribución de recursos a los gobiernos subnacionales es crear un Fondo Productivo Solidario con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“El pacto fiscal está muerto; no creo que tengamos ninguna posibilidad, mientras no haya voluntad política del Gobierno de discutir el pacto fiscal, no hay ninguna posibilidad de avanzar”, enfatizó.

Revilla sugirió la creación del fondo en el marco de lo establecido en la Ley de Autonomías en sus artículos 117, 118 y 119 para que los gobiernos subnacionales puedan acceder a un mayor porcentaje de recursos de la coparticipación tributaria con el fin de compensar a regiones que no pueden cubrir presupuestariamente sus atribuciones y competencias.

“La Ley de Autonomías estableció la creación de un fondo que se llamaba Fondo Productivo y Solidario que tenía que funcionar con los excedentes del IDH que tuviéramos después de la proyección que hiciera el Ministerio de Economía cada año. (…) Y que justamente tenía este objetivo de reservar recursos para cubrir las desigualdades o la falta de simetrías que existen en la asignación de recursos”, explicó.

/JMC/

Fuente: noticiasfides.com