Pérez: “Bolivia va en desventaja a los Juegos”

El exatleta y recordista nacional Jhonny Pérez aseguró ayer que Bolivia llega en desventaja con respecto a los otros países participantes, considerando que en el deporte nacional poco o casi nada ha cambiado desde los I Juegos Cruz del Sur La Paz 1978 (hoy Juegos Suramericanos), donde Bolivia logró 20 medallas de oro.

Además, Pérez se sumó al pedido de otros exdeportistas para contar con un seguro de salud y una renta vitalicia, mucho más por el antecedente de haber logrado medallas doradas para el país.

¿Qué espera de los Juegos en Bolivia 40 años después?

Es un desafío desigual para los bolivianos. Si bien debería ser (la localía) un handicap, una ventaja competir en altura, va a ser un poco desigual porque los extranjeros vendrán mejor preparados que los nacionales. De esa manera, creo que estaremos en desigualdad de condiciones.

¿Cuánto ha cambiado en estos 40 años el deporte boliviano?

En algunas disciplinas hubo mejoras, en otras se mantuvo y en las restantes mucha desmejora. No hubo el progreso que se esperaba, porque incluso las marcas olímpicas se han sobrepasado de sobremanera. Los registros nacionales no se han superado, como por ejemplo tres de mis marcas, de las seis que tenía, aún no se han mejorado. En cierta forma me da vergüenza, y también me enaltece, es una mezcla de sensaciones.

¿Cómo ve el tema de la organización?

En el tema de escenarios hay mucha mejoría. El desafío es ahora. Ya tenemos los escenarios, pero ¿qué pasará a posteriori? Debe hacerse buen uso de esos campos y ver mejoría en resultados de rendimiento. Estés o no con un emolumento económico, puedes mejorar si te lo propones. Los marchistas, sin temor a equivocarme, darán muchas alegrías a los bolivianos. También pienso que lo harán los raquetbolistas, en natación, en levantamiento de pesas y, con mucha probabilidad, en tenis. Bolivia apunta bien encaminada en este deporte, es una pena que no llegue Hugo Dellien, pero en muchos deportes vamos a destacar, aunque la pena es que hay muchas disciplinas que recién están entrenando, no se ha dado apoyo económico a los atletas.

¿Qué opina de las controversias?

Casi no ha cambiado la situación, ya que en 1977, por reclamar por una indumentaria deportiva para la delegación, me gané un castigo de tres años por “bocón”, por salir a favor de la delegación. Al año siguiente, al estar castigado por una “conducta”, se dio la gran posibilidad de volver. Bolivia no tenía un representativo fuerte. Me dijeron que me perdonarían la pena sólo si lograba medallas de oro para el país. Me di el gusto de ganar tres medallas doradas, se benefició el país, pero perdí una beca para Arkansas por representar a Bolivia. Ahora, al que gane la medalla de oro le tocará 30 mil dólares; al de plata, 20 mil, y 10 mil para el bronce. Se hizo un monto nada despreciable de 90 mil dólares, que habría recibido si estaba en esta época.

¿Qué piensa de los designados para el abanderado y encendido del pebetero?

En cuanto al abanderado, le dieron ese privilegio a Karen Tórrez, creo que es en cierta forma muy justa. Sin embargo, hay otros deportistas también que, si bien no han logrado el oro, han estado también en eventos fuertes a nivel internacional. Sobre el encendido del pebetero, habrán personas que puedan reclamar y yo reclamo lo mío, por haber ganado las tres medallas doradas para el país, en cierta forma me correspondería. Tengo una trayectoria bastante larga y traje resultados. Creo que por eso me tocaba encender el pebetero. Yo siempre estuve con una mano atrás y otra adelante, no tengo dinero, vivo en la casa de mi mamita, vivo de lo que trabajo humildemente. Espero que nuestro presidente (Evo Morales) se acuerde, así como otorga premios a los deportistas, se acuerde también de nosotros, de los que competimos en la gestión 1978. Si se revisa el currículum de los atletas, han sido los que han dado alegrías al país. También creo que merecemos una renta vitalicia, porque como personas nos gastamos bastante. Afuera les dan mucho apoyo a todos sus deportistas.

PÉREZ, MEDALLISTA EN LA PAZ 1978

En los I Juegos Cruz del Sur de 1978, que se disputaron en La Paz, el atleta valluno Jhonny Pérez alcanzó importantes logros para el país, como las tres medallas de oro conquistadas en las pruebas de 1.500 y 5.000 metros, además de 3.000 metros vallas.

Además, Pérez es uno de los principales referentes del atletismo nacional y de grandes resultados internacionales.