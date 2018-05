Presa Misicuni podría rebalsar en 2019 si el agua acumulada no se usa

Esta gestión, la presa Misicuni acumuló 113 millones de metros cúbicos (m3), lo que significa el 63 por ciento de su capacidad total de 180 millones de m3, nivel que el próximo año podría superarse porque el agua no puede distribuirse a los municipios por falta de ductos.

A eso se suma, que la presa fue entregada por Camce sin el vertedero o rebalsadero. La obra está en construcción y se terminará el primer trimestre de 2019. Por ese lugar el agua se desfoga al río en caso de rebalse.

La presa en esta su primera fase debía entregar a los municipios de la región metropolitana 2 mil litros por segundo para consumo humano y 1.100 litros para riego, pero esto no será posible debido a que los ductos para transportar el líquido están todavía en diseño y la construcción de los mismos podría demorar hasta el 2019. Actualmente, Misicuni sólo distribuye un promedio de 430 litros por segundo de agua a Semapa y 160 para riego.

Además, la presa tampoco está terminada y los trabajos de estabilización del talud izquierdo como la construcción del vertedero son ejecutados por la empresa Álvarez, que se adjudicó la obra por un monto de 82 millones bolivianos. Las labores iniciaron en septiembre de 2017 y debe concluirse en un plazo de 18 meses.

La función del vertedero es garantizar la seguridad de la estructura hidráulica, al no permitir el aumento del agua por encima del nivel máximo. En caso de que la presa se llene deberá desfogar al río por el vertedero.

Originalmente ambos ítems debían ser ejecutados por Camce, pero fueron sacados del contrato.

El presidente de Misicuni, Jorge Alvarado, justificó esa determinación indicando que la represa puede almacenar agua sin problema y que el vertedero sólo se usaría cuando se llene con el agua de la tercera fase con los túneles de Vizcachas y Putucuni.

“Si no se termina los ductos puede rebalsar, pero nosotros estamos trabajando en diferentes planes para que no suceda eso, no ha de suceder con plena seguridad, vamos a utilizar toda el agua”, dijo Alvarado, pero no quiso detallar cuáles serán esas estrategias.

Ductos

Los tres ductos que transportaran agua de Misicuni a los siete municipios de la región metropolitana de Cochabamba continúan en etapa de estudio a diseño final. Para el ducto de la zona sur de Cercado la Gobernación gestiona el desembolso de financiamiento para su licitación.

Se estima que este mes concluyan los estudios. Sacaba tiene comprometido del Gobierno nacional 30 millones de dólares para la construcción y para el ducto al valle bajo la Gobernación busca financiamiento.

Alvarado indicó que además de los tres ductos principales se requiere que los municipios de la región amplíen y renueven sus redes para que puedan recibir agua.

ANTECEDENTES

En 2017 sólo se uso dos millones de m3

En 2017, la presa Misicuni acumuló 37 millones de metros cúbicos (m3), pero hasta noviembre de ese año sólo se habían usado 2 millones de m3. Según el Ministerio de Medio Ambiente, este se debió a la falta de ductos para trasportar el agua a los siete municipios de la región metropolitana. Sólo Semapa recibía el agua.

El ducto a la zona sur de Cercado de 31 kilómetros, que llevará agua de Misicuni, debía costar 21 millones de dólares, pero se elevó a 34 millones de dólares. El monto inicial fue determinado en 2016, empero el costo aumentó por modificaciones del proyecto inicial. Se amplió el diámetro de la tubería y se incluyó un tramo nuevo.