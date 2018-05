Racismo y discriminación: Piden que se actúe con gobernador Canelas ‘igual’ que con el docente de la Gabriel

El dirigente de la carrera de Derecho, Yerko Áñez, que apoyó anteriormente a la joven que sufrió un acto de discriminación por parte de un docente, grabó un video en el que llama a pronunciarse a la Defensoría del Pueblo y el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación, por las declaraciones vertidas por el Gobernador de Cochabamba, Iván Canelas.

“Nuevamente aparece el racismo, pero esta vez no fue en Santa Cruz, ocurrió en Cochabamba por parte de su Gobernador, diciendo que no va a permitir que un cruceño vaya a su tierra a decir Bolivia dijo no. Todos nos preguntamos ¿Dónde está el Defensor del Pueblo? ¿Dónde está el Comité contra el Racismo? que tiene que acudir y actuar de oficio como lo hizo aquí”, manifestó a través de un video que compartió en las redes.

Este es el video:

La versión de Canelas:

Previamente, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, envió una carta dirigida a EL DEBER para hacer ‘puntualizaciones’ sobre las declaraciones que hizo y aseguró que “nunca se refirió a toda la colectividad cruceña”, sino que se refería a un grupo de activistas y políticos de oposición que fueron a Cochabamba para hacer política en los Juegos Sudamericanos 2018.

En la entrega de una escuela en Punata, Canelas dijo: “Aquí en Cochabamba, hermanos, en todo el departamento, nosotros le hemos dicho al hermano presidente Sí al 21-F. De manera que no vamos a pensar en que algún cruceño venga aquí a gritar Bolivia dijo No: nosotros vamos a gritar Bolivia dijo Sí, Cochabamba dijo Sí”

Este es el audio:

Canelas cerró su carta diciendo que los escenarios de debate y posicionamiento político son otros y no precisamente los deportivos, “peor aún cuando los ojos del mundo están puestos sobre Bolivia”.

Con esos dichos, Canelas desató el repudio de sectores cívicos y políticos de Santa Cruz, a tal punto que el Comité pro Santa Cruz exigió que lo procesen por aludir como “extraños” a los cruceños, mientras que el gobernador cruceño, Rubén Costas, eligió la ironía para hacer su reproche.

EL DEBER / Rafael Veliz