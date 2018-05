Salinas pone las ‘manos al fuego’ por Farías

El presidente de la Federación Bolivia de Fútbol (FBF) puso las ‘manos al fuego’ por el venezolano César Salinas, que se vio envuelto en un conflicto con el portero Romel Quiñónez en el último clásico paceño.

DIEZ

El líder de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, justificó la actitud del entrenador César Farías, que por ahora, dirige a la selección nacional y a The Strongest de manera paralela. “Él entra para apaciguar (pero) en la calentura del partido puede pasar cualquier cosa. Considero que fue un accidente y no volverá a pasar más”, justificó Salinas este viernes en Santa Cruz.

La pregunta de los periodistas era inevitable porque el dirigente decidió alejar al extécnico Mauricio Soria, por un altercado con un extrabajador en la vía pública. Con esa acción, dio la impresión que el paceño no toleraría actos bochornosos en el que se viera involucrado el conductor de la Verde.

“El tema de Soria es particular, fuera de las canchas y el tema (Farías), último del clásico, yo creo que se ha magnificado porque si ustedes revisan en las imágenes, no porque sea expresidente de The Strongest, pero todo el tiempo los jugadores de Bolívar están agrediendo y los jugadores de The Strongest están a la defensiva”, indicó.

Farías agredió a Quiñónez en el último clásico paceño. Le dobló el dedo pulgar de la mano izquierda en medio de una trifulca entre jugadores. El médico de la academia paceña, Guillermo Aponte, horas después informó que el arquero sufrió un esguince.

Lo quiere para DT titular

El presidente de la FBF afirmó que tiene la intención de que el venezolano sea el director técnico de Bolivia para el proceso de las eliminatoria para Catar 2022. “Mi idea personal es tenerlo al profesor Farías de manera permanente”, indicó. Por ahora, el venezolano dirige a la Verde en calidad de invitado.

Fuente: diez.bo