The Strongest dice adiós al torneo tras caer ante Libertad en La Paz

The Strongest no supo dar la talla y quedó eliminado ayer de la Copa Libertadores de América 2018, luego de caer 1-3 ante Libertad de Paraguay, por la quinta fecha del grupo C y que se disputó en el estadio Hernando Siles.

El Tigre salió a la cancha sin especular y dispuesto a marcar cuanto antes. Sobre 2 minutos, Raúl Castró sacó un furibundo remate que el meta Rodrigo Muñoz despejó al tiro de esquina.

El Gumarelo no supo pasar de mediocampo y el asedio gualdinegro fue cada vez más insistente.

A los 10’, Cristian Novoa se zambulló en el área y Muñoz extremó recursos para evitar el gol del dueño de casa.

El improductivo dominio atigrado dejó a Libertad a tiro de gol, situación que aprovechó el elenco paraguayo a los 21’, tras una contra de Antonio Bareiro y la definición de Óscar “Tacuara” Cardozo, con un fulminante derechazo (0-1). La tristeza y desesperación se apoderaron inmediatamente de los aficionados gualdinegros, que nuevamente veían el tropiezo de su club.

A medida que pasaron los minutos, The Strongest volvió a retomar el pulso de la contienda; sin embargo, Libertad estuvo más preciso y buscó el mínimo error de su rival para ampliar el marcador a su favor.

El anfitrión fue incapaz de llegar al empate, pese a generar bastantes llegadas sobre el arco paraguayo, pero sin fortuna ni precisión.

Ya en el complemento, The Strongest nuevamente se volcó al arco contrario, empero “Tacuara” Cardozo tuvo al minuto de juego un remate que contuvo Daniel Vaca.

En la réplica, sobre los 2’, Castro tuvo su revancha y logró el 1-1 con un furibundo remate desde afuera del área, que engañó a Muñoz. El Tigre volvió a resurgir.

Ese tanto le devolvió el semblante a The Strongest, que se aferró a sus chances de lograr el milagro de avanzar de fase. El remate de media distancia fue el argumento de The Strongest, que probó con Rudy Cardozo y Jhasmani Campos.

A los 9’, Bareiro contraatacó y perdió en el mano ante Vaca. El Gumarelo desperdició una buena chance de llegar a desnivelar el marcador.

El Tigre no supo aprovechar sus mejores opciones con el ingreso de Henry Vaca a la cancha y, sobre los 40’, Bareiro aprovechó un yerro defensivo y batió a Vaca (1-2).

Un The Strongest totalmente desconocido y perdido no supo asentarse en la cancha luego del tanto paraguayo. El silencio se apoderó del estadio miraflorino, en una noche para el olvido.

Para colmo de males, una agresión mutua en el área atigrada entre Vaca y Cardozo fue cobrada como tiro penal. Acto seguido, “Tacuara” puso el 1-3 con potente remate (48’). El Tigre se quedó con las manos vacías y se despidió sin pena ni gloria de la Copa.

MÁS PARTIDOS DE LA FASE DE GRUPOS

Racing sufre para avanzar. Con gol casi agónico de Alejandro Donatti a los 35’ ST, Racing Club confirmó su pase a los octavos de final al superar 1-0 a Universidad de Chile, en cotejo del grupo E jugado anoche en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, en Buenos Aires.

River clasifica a octavos. Con gol de Lucas Pratto a los 25’ PT, River Plate dio un paso hacia los octavos de final de la Copa Libertadores, tras imponerse 0-1 en su visita a Santa Fe en Bogotá, por el grupo D.

Palmeiras vence en Lima. Con buen fútbol y mostrando su favoritismo a ganar la Copa Libertadores, Palmeiras se impuso con claridad a Alianza Lima, en cotejo correspondiente al grupo H. Los tantos del Verdao fueron convertidos por Willian (19’ PT), Hyoran (31’ PT) y Miguel Borja (21’ ST).

El descuento para los Íntimos de La Victoria fue a de Paulo Cruzado (26’ ST, de penal).