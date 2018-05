Trump recibe a Kim Kardashian en la Casa Blanca: “Ha sido una gran reunión”

“Hablamos de reformas carcelarias y sentencias”, ha tuiteado el presidente junto a una foto con la estrella de la televisión

Kim Kardashian y Donald Trump en la Casa Blanca en la imagen facilitada por el presidente en su cuenta de Twitter @realdonaldtrump. Casa Blanca Quality

La estrella de telerrealidad Kim Kardashian se entrevistó este miércoles en la Casa Blanca con el presidente de EEUU, Donald Trump. Vestida en traje negro y tacones de aguja amarillos, trató con el mandatario la reforma carcelaria. La cita la concertó a través del yerno del presidente, Jared Kushner.

Kardashian, de 37 años, ha pedido la liberación de Alice Marie Johnson, una mujer de 62 años que ha estado encarcelada 22 años por un delito no violento relacionado con las drogas. Pese a su buena conducta y del tiempo cumplido, no tiene derecho a disfrutar de libertad condicional, puesto que en EEUU el sistema federal de prisiones no cuenta con este beneficio. Su única posibilidad de salir libre sería el indulto presidencial.

En el mandato del presidente Barack Obama la reforma penal y la reducción de castigos para delitos no violentos fue una cuestión abierta que chocó con la oposición del Congreso. Trump ha optado por el endurecimiento. Tras el encuentro, el mandatario tuiteó una foto con el siguiente comentario: “Gran reunión con Kim Kardashian hoy. Hablamos de reformas carcelarias y sentencias”.

Fuente: elpais.com