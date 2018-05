Twitter se carga su aplicación oficial para Android TV

Menos de dos años ha durado la aplicación oficial de Twitter para Android TV. Lanzada en noviembre de 2016 ahora sabemos que dejará de estar disponible este mismo mes.

El próximo jueves 24 de mayo la versión de Twitter para Android TV dejará de estar disponible. La misma suerte corre las versiones de Twitter para Roku y Xbox. De momento se salvan las versiones para Apple TV y Amazon Fire TV.

On Thursday, May 24, Twitter for Roku, Twitter for Android TV and Twitter for Xbox will no longer be available. To get the full Twitter experience, visit https://t.co/fuPJa3nVky on your device or desktop.

— Twitter Support (@TwitterSupport) 22 de mayo de 2018