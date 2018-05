Un juez se hizo algunas preguntas difíciles sobre los derechos legales de los chimpancés

Pero incluso mientras votaba con la mayoría, Fahey parecía estar atrapado por el problema y decidido a no dejar que el último fallo le cerrara la puerta. La conclusión del tribunal inferior “de que un chimpancé no puede considerarse una ‘persona’ y no tiene derecho a habeas de socorro se basa, de hecho, en nada más que la premisa de que un chimpancé no es miembro de la especie humana”, escribió en su opinión. “Al elevar nuestra especie, no deberíamos bajar el estado de otras especies altamente inteligentes“.