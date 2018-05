Una médica que grababa videos musicales mientras operaba desfiguró y causó daño cerebral a sus pacientes

Monte Jackson recibió una cuenta de USD 29.000 dólares de un hospital donde debió pasar cuatro noches —la clínica de Boutté no es una instalación autorizada como un hospital— porque sufrió un coágulo sanguíneo peligroso como resultado del tratamiento. Jackson fue la mujer cuyo trasero se exhibió en Instagram aunque ella negó el permiso para que la médica usara imágenes de su cuerpo: “Específicamente me esforcé por asegurarme que mis fotos no terminaran en las redes sociales”, dijo a la televisión de Atlanta.