‘Vale’ busca ser una figura de la TV

Se conocieron en 2016 y se enamoraron perdidamente. Los gladiadores empezaron su relación en la séptima temporada de Calle 7, cuando Jorge Robledo (23) le declaró su amor a Valentina Mercado (20) en pleno plató de TV. Un año después del inicio de su idilio, se convirtieron en padres y empezaron a vivir juntos. Ahora, el que parecía un amor de telenovela terminó en medio de una tormenta mediática que se transmitió en vivo y que se repitió a través de las redes sociales.

Después de algunas discusiones en las que los celos de ella brotaban, la pareja se distanció. “El 1 de mayo terminamos (con Jorge). Pensé que era por mis reclamos, pero después de un par de semanas él dijo en el programa que terminó conmigo dos meses antes. Al parecer, porque estaba saliendo con alguien”, contó la joven.

Conflictos en la pantalla

Hace unos días en el reality show se enfrentaron Jorge y Rubén, su mejor amigo y rival en la tele, entonces Robledo le confesó a Boix que mantuvo una relación con su expareja.

“Yo solo sé lo que todos saben. También lo vi a través de la pantalla. A mí no me pidieron una disculpa, pero no soy víctima de nadie. Soy fuerte y autosuficiente”, dijo Valentina cuando se enteró de que su expareja protagonizó aquello.

Sacudiéndose de los líos

A pesar de que la exposición en la TV le afectó, ‘Vale’ asegura que “se siente mejor” y que la fuerza la obtiene de Dios y de su bebé, Fabián, de apenas cinco meses. “Si comía era por él, si no me echaba al muere. Él es mi motivación”, expresó.

Por ahora dejó congelada su carrera universitaria para cuidar de su pequeño, pero le gustaría volver a estudiar. Cambiará Relaciones Internacionales por Comunicación Social. Sueña con ser presentadora de Unitel, porque le tomó mucho cariño (aunque ya no pertenece al staff de la televisora).

Es imagen del salón Sax Hair & Make Up. Se prepara físicamente para seguir en el mundo del espectáculo y seguirá modelando hasta donde pueda. Su figura es su aliada. Ya volvió a su peso ideal (52 kilos) que tenía antes de su embarazo y también al buen ánimo.

