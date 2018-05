Vinícius: “Es increíble lo que pasó, el arbitraje nos perjudicó”

El entrenador de la academia salió muy molesto con el arbitaje de Raúl Orosco a quien calificó de haber cometido duros errores. Bolívar igualó (1-1) ante el Tigre y perdió la chance de ir por el título.

Vinícius Eutrópio, técnico de Bolívar, dio una improvisada rueda de prensa donde no se cansó de quejarse por el arbitraje de Raúl Orosco. En reiteradas ocasiones afirmó que lo que sucedió en el Hernando Siles es reprochable.

“Es increíble lo que sucedió, el arbitraje nos perjudicó, no puede ser que en la primera mitad haya más de seis amonestados. No cobró dos penales claros, todos vieron lo que pasó”, afirmó Vinícius.

El timonel indicó que no comprende como fue que en un partido se hayan cobrado varias jugadas en favor del Tigre. “Todos vimos como nos golpearon, hubo varias entradas demasiadas fuertes y no entiendo como no pudo sancionar, pero a nosotros nos cobró faltas que no existieron”, afirmó el entrenador de Bolívar.

Vinícius no quiso dar más declaraciones e ingresó al vestuario con el semblante tenso. El estratega sabe que está con un pie fuera de la academia, sobre todo por las últimas declaraciones de Marcelo Claure presidente de Baisa SRL. El empresario adelantó que realizará varios cambios en los diferentes niveles del club.

Fuente: diez.bo