Zidane: “No he pedido a Neymar, no entro en eso”

El DT del Real Madrid lo negó en ronda de prensa.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que no ha pedido el fichaje del brasileño Neymar para la próxima temporada, admitió que si llega sería compatible con Cristiano Ronaldo y centrado en la final de la UEFA Champions League, está convencido de que ningún rumor descentrará a su equipo.

“No sé si están discutiendo con Neymar, no lo creo, porque lo que nos importa es lo que estamos haciendo ahora”, aseguró preguntado por las informaciones sobre el interés del brasileño de abandonar el PSG. “No he pedido a Neymar, no entro en eso. Tenemos que acabar bien la temporada, el resto se hablará después”, añadió.

Con pocas ganas de hablar del futuro e intentando esquivar cada pregunta de Neymar, lo que sí reconoció Zidane es que el brasileño sería compatible en el Real Madrid con Cristiano Ronaldo.

“No soy quien para decir nada hoy en día, estoy preocupado por lo que me queda. Después de la final se hablará en el club porque seguramente habrá cambios pero ahora no puedo hablar de nada. Los buenos son siempre compatibles, fuera no lo sé, pero en el campo hay química. Cuando jugaba decían que no era compatible con Djorkaeff y hemos ganado juntos el Mundial”, explicó.

Pese a asegurar que “no es el momento de hablar de Neymar”, Zidane dejó claro que nada afecta a su vestuario. “No estamos preocupados ni nos va a perturbar. Todo el mundo habla y no va a cambiar ni evitar que preparemos bien una final, por lo tanto no estoy preocupado”.

Fuente: foxsports.com.ar