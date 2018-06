5 consejos para ganar seguidores en Instagram

Conectar con la gente de Instagram no es cosa sencilla si se hace a la ligera. La competencia con las empresas que cuentan con perfiles de calidad es bastante alta y por eso debemos esforzarnos en atraer seguidores potenciales para generar interacción, fama y ventas, que al fin y al cabo, son las 3 razones por las cuales creamos un perfil de negocios en esta red social.

El crecimiento de Instagram en los últimos años ha dado paso a un montón de opciones y herramientas que nos ayudan a llegar más rápido a usuarios interesados en nuestro producto y servicio (tanto para adquirirlo, como para invertir en él como socio). Así que para ayudar a estas bondades, a continuación podrás ver 5 consejos que debes implementar para aumentar el nivel de calidad de tu red de contactos y usuarios dentro de la app del momento, consejos que ya fueron comentados en el famoso garyvaynerchuk.com.

1- Explora nuevos contactos desde cualquiera de estas opciones

La sección de buscar por personas, etiquetas y por lugares debe ser el pan de cada día para tratar de encontrar mayor alcance y conectar con contactos de gran valor para tu negocio. Si no sabes cómo hacerlo, tan solo deberás ubicar el icono de la lupa en el feed de Instagram, presionar sobre la pestaña Buscar y elegir el tipo de búsqueda (Personas, hashtags o lugares).

En la sección de Personas puedes buscar usuarios potenciales en interacción (no te confundas con número de seguidores). Ahora, en la parte de hashtags puedes colocar las palabras claves de tu negocio y allí verás las publicaciones de usuarios potenciales y no tan potenciales. Por último, en la parte de lugares tienes a disposición la herramienta ideal para conocer cómo se mueven las cuentas de las empresas que son tu competencia y también podrás ver usuarios con los que pueden entablar conversaciones para aumentar el alcance de la marca.

Por suerte y a beneficio de todos los interesados, Instagram ha añadido la posibilidad de seguir hashtags de cualquier tipo, así puedes ver las publicaciones recientes y las principales (las que más alcance tienen en la aplicación).

2- Estudia los usuarios, sus gustos y actividades

Establecer una red de contactos exitosa sin antes haber estudiado a los usuarios, influencers y demás personas o grupos con prestigio en el sector en el que te quieres adentrar es como nadar a ciegas en medio del mar. Antes de sumergirte en este mundo tan increíble como competitivo, debes estudiar durante un buen tiempo la forma en la que los usuarios interactúan con los influencers del mercado al que deseas llegar.

Hace un tiempo, en un clase de marketing escuché que a un profesional decir que si su negocio cayera en la quiebra, él invertiría el 80% de todo lo que tiene en estudios de los usuarios y publicidad y el otro 20% lo dejaría a la inversión del producto. Hoy, meses después, puedo comprender que los estudios, los análisis y la paciencia dan fruto en el mundo digital si se ponen en práctica los resultados que muestran las métricas.

3- Sácale provecho a la sección de mensajes

Los mensajes directos (MD) te permiten acercarte a cualquier usuario en Instagram con tan solo escribir un mensaje. Para esto, debes ir a la cuenta a la que le quieres escribir el texto, presionar sobre los 3 puntos verticales que están en la parte derecha del panel y luego seleccionar la opción Enviar mensaje. Una vez lo hayas hecho, debes encontrar las palabras adecuadas para llegarle al usuario en pocos segundos y sin perder tiempo.

No importa si eres un usuario común, un nuevo usuario, un influencer o artista, pues la sección de mensajes directos te acercará más a tu público y a dónde quieres llegar.

4- Sé atractivo y preciso al enviar mensajes directos

Luego de comprender el contenido que suben, cómo lo suben y las respuestas de los seguidores, puedes invertir tiempo en tratar de acercarte a la persona que conoce el mercado con un mensaje directo bien elaborado para llegarle al usuario en pocos segundos y sin perder tiempo. Recuerda que la cosa es que te beneficie a ti y a tu empresa y que él también pueda sacar algo de provecho (y por qué no, que se vuelva viral) a tal punto de querer colaborar con tu proyecto.

5- Mejor calidad que cantidad, siempre

Aunque creas que es mejor tener 3.000 seguidores, 20 Me gusta y tan solo 1 comentario, debes centrarte en que vale más tener 600 seguidores pero que cada publicación sobrepase los 60-70 Me gusta y genere más de 4-5 comentarios. Esto se debe a varias razones: creas contenido atractivo, estableces preguntas para que la audiencia y los usuarios establezcan un mayor contacto respondiendo a ellas y también porque existe el esfuerzo en estudiar cuáles son las cosas que más se mueven en la red social.

La interacción es un paso fundamental en Instagram y tratar de conectar con los usuarios no siempre es sencillo debido al tipo de mercado en el que se encuentra. Sin embargo, siguiendo cada uno de estos pasos estarás más cerca de tener una red de contactos potencial y duradera.

Se dice que aunque las cosas no marchen bien durante una o dos semanas, no se debe dejar de intentar durante los primeros cuatro meses. El proyecto no debe cambiar en caso de no ser positivo, lo que debe mejorar es la estrategia en la que se plantea y más si es en redes sociales.

Fuente: wwwhatsnew.com