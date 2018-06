Abraham Mateo enamora al “Conosur” con  “Se acabó el amor”  junto a Jennifer López & Yandel

La nueva gran figura mundial multiplatino ABRAHAM MATEO conquista el Conosur siendo Ecuador, Chile y Bolivia los mercados cautivados por su éxito “SE ACABÓ EL AMOR”, tema musical interpretado junto a las estrellas internacionales JENNIFER LOPEZ y YANDEL, informó Showprime-Management & Media- desde sus oficinas centrales en Santiago de Chile.

La súper -producción realizada por el reconocido director Daniel Durán, ya fue estrenada en las principales televisoras del Conosur, donde los fanáticos del músico pudieron ver en pantalla esta historia de desamor, en la que cada uno de los artistas (Abraham Mateo, Jennifer López & Yandel) terminan la relación con sus parejas, mientras el ritmo contagioso y las rutinas de baile llevan la trama a una fiesta callejera donde se olvidan todas las penas.

El estreno del video musical marcó récord de sintonía en las televisoras locales del Conosur, siguiendo la tendencia mostrada al momento de su estreno oficial en la plataforma de videos YouTube, donde actualmente ya cuenta con más de 33 millones de reproducciones, y su canal oficial tiene más de 2.9 millones de suscriptores.

Abraham Mateo se encuentra pronto al inicio de su nuevo tour, el cual contempla presentaciones en Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, España, México y Argentina entre otros países. Fechas e información a través de www.abrahammateoofficial.com.

ABRAHAM MATEO – RESEÑA

Abraham Mateo (19 años) es el artista español de mayor impacto internacional de los últimos años. Una carrera que se ha consolidado a lo largo de 11 años y que hoy en día se manifiesta en un ARTISTA VERSATIL Y COMPLETO que destaca en interpretación, baile, composición e incluso producción.

Una estrella viral que cuenta con 19 MILLONES DE PERSONAS DE AUDIENCIA en el mundo, que lo siguen en redes sociales o escuchan su música en streaming. Ha logrado SOLD-OUTS importantes en España – Palau Sant Jordi BCN, 17k asistentes; Palacio de los Deportes MAD 16k – y en recintos emblemáticos de América Latina – Luna Park BBAA 9k; Auditorio Nacional CDMX 10k – entre otros.

Abraham ha dado otro gran paso en su carrera durante 2017 para evolucionar hacia ese ESPÍRITU URBANO que circula por sus venas desde bien chico y que fusiona a la perfección con el POP INTERNACIONAL, que ha hecho de él un artista de talla mundial.

LOCO ENAMORADO ya es éxito internacional acumulando 400 MILLONES DE PLAYS EN TAN SÓLO 6 MESES y ha llevado a Abraham Mateo a ser: EL ARTISTA ESPAÑOL MÁS IMPORTANTE DEL 2017 junto a Enrique Iglesias; ambos, ARTISTAS ESPAÑOLES CON MÁS STREAMS DE AUDIO Y VIDEO EN 2017 además de haber entrado en

ABRAHAM MATEO – BIOGRAFÍA

Nacido el 25 de agosto en San Fernando (Cádiz, España), su relación con la música viene de largo. A los 7 años ya ganaba premios en programas de televisión y a los 9 recibió el galardón Revelación Nacional. A los 15 años batió récords en su país por la alta reproducción en YouTube de su video musical “Señorita”, el cual, hoy en día, supera los 130 millones de views.

Del 2014 en adelante, Abraham Mateo se ha presentado en más de 80 conciertos en vivo que han formado parte de las tres exitosas giras en su natal España. Fans de todas las edades han sido testigos del talento y energía que en cada presentación le brinda Abraham a sus seguidores. Como parte de estas giras y a su corta edad ha logrado presentarse en inmuebles sold-out de la talla del Palau Sant Jordi de Barcelona (17,000 asistentes), Palacio de los Deportes de Madrid (16,000 asistentes) así como en legendarios recintos de América Latina como el Luna Park en Argentina (6,000 asistentes) y el Auditorio Nacional en México (10,000 asistentes), entre otros.

Su nuevo tema promocional, Loco Enamorado, se estrenó con gran expectativa a nivel mundial el 23 de junio a través de plataformas digitales y estaciones de radio. El tema cuenta con la participación de Farruko y Christian Daniel y el video musical será estrenado a mediados del mes de julio.

Abraham Mateo ha lanzado tres exitosas producciones discográficas: AM (2013), Who I AM (2014) y Are You Ready (2015), este último enriquecido en el 2016 con un doble CD de remixes, colaboraciones y material inédito. Todos incluyen composiciones del propio Abraham y fueron producidos entre Londres y Los Ángeles por productores de renombre, responsables de éxitos de artistas de la talla de Beyoncé, Bruno Mars, Maroon 5, Ariana Grande y Rihanna. Cada álbum ha alcanzado la categoría de Disco de Oro en España. Su segundo álbum está certificado también como Disco de Platino y en México alcanzó la posición #1 de ventas.

El artista cuenta con un gran número de clubes de fans alrededor del mundo dentro de los que destacan México, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Filipinas, Italia, Francia, Tailandia, India, entre otros. Cabe mencionar que Abraham se mantiene en contacto permanente con sus seguidores auto denominados #Abrahamers. Con 5.5 millones de likes en Facebook, 2.2 millones de seguidores en Twitter, 1.8 millones en Instagram, y más de 1 millón de suscriptores en su canal de VEVO/YouTube [donde acumula más de 300 millones de reproducciones], Abraham Mateo se coloca en la élite de la música mundial.

Este 2017, Abraham Mateo da otro gran paso en su carrera para evolucionar hacia ese espíritu urbano que circula por sus venas desde muy pequeño y que fusiona a la perfección con el pop que ha hecho de él un artista de talla mundial.

