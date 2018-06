Abren dos procesos por discriminación contra Canelas y él ofrece sus disculpas

El Comité pro Santa Cruz y un grupo de abogados insisten en castigar al gobernador cochabambino por sus dichos sobre algunos activistas de la región que protestaron por el 21-F en los Juegos Cocha 2018. Canelas dijo que están en su derecho

Ruy D’Alencar / Rafael Veliz

No lo perdonaron. El Comité pro Santa Cruz y la plataforma de juristas cruceños Abogados Somos Todos, cada cual por su lado, abrieron dos procesos penales por discriminación y racismo en contra del gobernador masista de Cochabamba, Iván Canelas, por sus dichos sobre activistas cruceños que el fin de semana pasado llegaron a la inauguración de los Juegos Suramericanos Cocha 2018 para manifestarse en defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que dijo No a la repostulación de Evo Morales.

Canelas, por su parte, se ratificó: “De ninguna manera yo me he referido a ciudadanos cruceños ni de otra región. Yo tengo familia en Santa Cruz”, dijo primero, para redondear con un “si alguien se ha sentido afectado por alguna expresión que yo dije, por supuesto que tengo la humildad de expresar mis sinceras disculpas”. Pero, revisando los dichos del gobernador masista, los cívicos y los abogados de la plataforma señalada no creen que con eso baste.

El audio de lo que dijo Canelas

“Aquí en Cochabamba, hermanos, en todo el departamento, nosotros le hemos dicho al hermano presidente Sí al 20-25. De manera que no vamos a pensar en que algún cruceño venga aquí a gritar ‘Bolivia dijo No’; nosotros vamos a gritar Bolivia dijo Sí, Cochabamba dijo Sí”, indicó el martes el gobernador en un acto en Punata. Luego complementó: “No se dejen sorprender por ‘extraños’ que vienen a tratar de dañar y afectar a los Juegos”.

Luego Canelas envió cartas para aclarar sus dichos, una de ellas para el Comité. En ella decía que respetaba a Santa Cruz y que admiraba a los cruceños, que nunca fue su intención aludir a todos en la región sino a unos activistas que llegaron a la Llajta, según él, para dañar la imagen de los Juegos. Pero los cívicos no se conformaron con las aclaraciones de la misiva.

De modo que enviaron una denuncia a la Dirección Nacional de Lucha Contra el Racismo, dependiente del Viceministerio de Descolonización, para que esta institución del Gobierno procese al gobernador masista, según la ley N.º 045 Contra el Racismo.

No conforme, Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz, ayer por la tarde ingresó a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz una denuncia contra Canelas por discriminación y racismo y otra contra la Policía por violar el derecho a la libertad de expresión de la activista María Anelín Suárez, quien fue obligada el sábado a cubrir su polera porque llevaba lemas que pedían el respeto al voto del referéndum del 21-F, en plena inauguración. Una plataforma lo denuncióAyer por la mañana, la plataforma ciudadana Abogados Somos Todos, presentó la primera denuncia por discriminación y racismo contra quien fuese el primer ministro de Comunicación del presidente Evo Morales.

El abogado Félix Oros, que formalizó la denuncia, explicó que tomaron esa determinación porque esas declaraciones incitan a la confrontación entre departamentos, siendo un agravante el hecho de que provengan de una autoridad, de acuerdo con lo que establece la ley N.º 045.

“Queremos que se ejemplarice la conducta de las autoridades del país. Para que los bolivianos sepamos que debemos luchar contra el flagelo del racismo y la discriminación”, dijo Oros.

En la demanda los abogados de la plataforma ciudadana piden además la participación del Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, y del defensor del pueblo, David Tezanos.Canelas y las demandasSobre los procesos en su contra, el gobernador de Cochabamba dijo calmadamente que quienes quieren procesarlo, pese a disculparse, están en su derecho. “Ahora, he escuchado que tienen la intención de procesarme. Si quieren hacerlo por defender a Cochabamba, por defender a Bolivia, por soñar en que estos Juegos Suramericanos sean los mejores en su historia, que lo hagan, no hay ningún problema sobre eso. Están en su derecho. Nosotros los cochabambinos queremos que estos juegos sean los mejores, los más cálidos, los más exitosos”, argumentó él.

Por su parte, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz en la Brigada Parlamentaria cruceña ha dado por superadas las diferencias con el gobernador por sus dichos debido a que ya ofreció sus disculpas.

La polémica

Costas retrucó a canelas“Al parecer, el gobernador de Cochabamba escuchó un solista. Yo escuché un coro de miles de voces”, escribió el martes el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sobre los dichos de su par cochabambino, Iván Canelas.La aclaración“Quiero precisar: yo me referí a un grupo de activistas de oposición política que llegaron de Santa Cruz, como ellos mismos lo han reconocido, específicamente, a dañar la imagen de los Juegos”, explicó Canelas.

La aludida“Me siento discriminada y una víctima del Gobierno de Evo Morales”, dijo el miércoles María Anelín Suárez, la activista por el 21-F aludida por Canelas.

