Activista critica que la Alcaldía no quiera mostrar a la población su Plan de Movilidad Urbana

El Bunker

29/06/2018

El activista Fede Morón, más conocido como “Gato Negro” estuvo en el programa radial El Bunker, que conduce Agustín Zambrana, donde habló sin tapujos de varios temas y fue muy crítico al referirse al Plan de Movilidad Urbana de la Alcaldía y al hermetismo con el que se lo está manejando. “Hay ciudadanos que están pidiendo conocer el Plan de Movilidad Urbana para entender si responde a la coherencia, al sentido común o a algún estudio. Este plan debería estar colgado en su página para que todos tengamos acceso”.

“Las autoridades hablan del plan como si estuviera al alcance de todos. El acceso a la información debería ser transparente y si existe un Plan de Movilidad Urbana la sociedad civil debería ser la primera en enterarse y ser parte de su elaboración”, agregó.

“Los galpones”

Otras de las críticas del “Gato Negro” fue para los arquitectos que construyeron el nuevo mercado La Ramada a quienes les pidió dejar de ser básicos, ser más creativos y dejar de construir galpones para que sean utilizados como mercados. “El nuevo mercado La Ramada estéticamente no me gusta porque es un gran galpón, al municipio siempre le he reclamado que estamos en otras épocas, hay que dejar de ser básicos, tienen arquitectos que deberían tener diseños creativos y diferentes, lo que hicieron es un galpón”.

Asimismo, dijo que con el traslado de los mercados la Alcaldía solo logró duplicarlos porque aún hay comerciantes ambulantes en las calles. “Lo que se ha conseguido es duplicar los mercados, La Ramada sigue teniendo los ambulantes, sigue funcionando, sigue sucia, no es el lugar que nos vendieron que debió haber sido”.

Campaña electoral

Según el activista el reordenamiento de transporte y mercados están siendo utilizados como campaña electoral del municipio. “Lo que más temo con el traslado de los mercados y el transporte público es que se estos cambios municipales, estos movimientos de plata y parches de soluciones se los están utilizando como una campaña electoral”.

“Estamos perdiendo el norte de que las autoridades se deben a los ciudadanos, de que las obras que hacen no son regalos, las están haciendo con nuestra plata, se está viendo mucho show alrededor de estas obras, es una forma barata de seguir buscando votos”, manifestó.

Foto: El Deber