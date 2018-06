Agetic: Órgano Judicial y Derechos Reales resisten entrar a la era digital

Casi dos años con el “vuélvase mañana”.

Nicolás Laguna , director de Agetic. Foto/Erbol

No encuentra el motivo pero después de un año y medio de permanentes intentos, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) decidió darse una pausa para un nuevo impulso y convencer al Órgano Judicial y Derechos Reales, a que acepten ingresar a la era digital: al gobierno electrónico.

El director Nicolás Laguna en una entrevista con Erbol, dijo que en base a una encuesta a la ciudadanía, identificó que la mayor parte de la gente está preocupada por los trámites en Derechos Reales y al poco tiempo de crearse la Agetic, tocó las puertas del Consejo de la Magistratura y no encontró una mayor predisposición a escuchar una propuesta digital.

“Lamentablemente durante dos años no hemos podido avanzar con ellos. Ha sido muy difícil; hay la predisposición, luego ya no la hay; luego otra vez, luego ya no. Casi nos hacen el vuélvase mañana como le hacen todos los ciudadanos. A nosotros Derechos Reales nos hacen el ‘vuélvase mañana’”, manifestó.

Considera que el tema es la figura de la independencia de poderes, porque en el Órgano Ejecutivo la Agetic tiene el respaldo del Presidente, Vicepresidente y del Ministro de la Presidencia para que un trámite, y si hay que simplificarlo, se lo haga en las distintas entidades públicas.

“Hemos tenido problemas con ellos, hemos tenido una confrontación porque no hemos podido avanzar y hemos decidido bajar las expectativas. Estamos empezando con el trámite del Rejap, esperemos que sí funcione y se genere una relación de mayor confianza y lograr pasos más chiquitos, quizás hemos intentado muy de grande, no sé”.

Dijo que lo mismo ocurrió con el Órgano Judicial donde durante un año y medio intentó hacer algo nuevo para la justicia porque la actual tecnología que hay en los juzgados no es la adecuada y por eso plantearon propuestas de una reingeniería de procesos y procedimientos, pero cuando pensaron que iba a comenzar, encontraron “muchas barreras”.

“Era muy bonito el proyecto, era digitalizar, darle a los abogados firma digital, darle a los jueces firma digital, que todos los expedientes estén en línea y que la notificación también sea en línea. Ojalá avance, yo creo que todos tenemos que darnos cuenta que la justicia no está en sus mejores días y que la gente tiene muy mala imagen del Órgano Judicial; y les dijimos. Y sería bueno que lo hagan, si no quieren con la Agetic (…) pero háganlo y den los pasos necesarios para la gente”, manifestó.

La Agetic impulsa la Ley de Ciudadanía Digital en la Asamblea Legislativa para ampliar la atención trámites públicos en línea y proveer los servicios a la ciudadanía vía internet, así como dar acceso a la información pública sin “estar mandando cartitas”.

El otro propósito de la ley es facilitar el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, ejercer control y participación social sobre el uso de recursos públicos, a través del uso de tecnologías de comunicación, como un mandato para las instituciones públicas.

Actualmente hay varias instituciones públicas que ingresaron a la era digital, facilitando los trámites que la gente necesita realizar en el Estado.

Erbol / La Paz