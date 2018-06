Al comprar salchichas, tome en cuenta 5 recomendaciones

Según los expertos, las salchichas deben tener una superficie lisa; un color rosado, beige o naranja; estar completamente refrigeradas y que sean suaves para su consumo.

Con el objetivo de evitar problemas de salud a causa del consumo de salchichas de mala calidad, la Alcaldía de La Paz da cinco recomendaciones para reconocer una salchicha en mal estado. Los tips ayudan además a identificar los embutidos que tienen muchos conservantes o demasiado almidón.

Recomendaciones

Primero, las salchichas deben tener una superficie lisa, uniforme, sin deformidades ni arrugas. “Hay salchichas que tienen una superficie lisa pero pegajosa, lo que quiere decir que están en proceso de descomposición. Esto ocurre cuando el producto está deteriorándose o cuando se rompió el envase o la cadena de frío, ahí se introduce el aire y las bacterias empiezan a desarrollarse”, dijo la miembro del Laboratorio Municipal de Alimentos y Bebidas, Dina Gutiérrez.

Como segunda recomendación, se debe tomar en cuenta que estos productos deben ser de color rosado, beige o naranja. “Las salchichas de color naranja si se parten en dos en el interior el color es más bajo, pero si el mismo tono se replica en el interior eso nos hace presumir que tiene bastante cantidad de conservantes”, añadió.

Agregó que si la tonalidad es verdosa es que el embutido está en proceso de descomposición. “Está mal, se va a tornar medio verdosa o negruzca por la generación de sulfuro de hidrógeno, es decir, por la putrefacción de la carne”, refirió.

La tercera sugerencia es tomar en cuenta que hay en el mercado salchichas con envolturas para pelar. Son productos para preservar la calidad y los mismos deben ser retirados para el consumo.

La cuarta recomendación es tomar en cuenta que estos productos deben estar bajo cadena de frío y no ser expuestos en la intemperie. “Tenemos que ver si es un producto empacado, que esté al vacío y que esté en refrigeración. Si es a granel tiene que estar bajo refrigeración, no tiene que estar al ambiente”, dijo Gutiérrez.

Como quinta sugerencia, según la experta, en cuanto a la textura del producto, éste no debe ser casi duro como una plastilina porque se puede presumir que tiene demasiado almidón. “Los niveles de almidón han bajado pero que no han llegado a los niveles óptimos, todavía las empresas no están fabricando a niveles óptimos de la norma”, sostuvo la médica.

Controles

La Alcaldía realiza controles para verificar parámetros de calidad como la cantidad de proteína, grasa, almidones y conservantes. Cuando hay nitrito de sodio es peligroso porque puede producir cáncer.

El jefe del Laboratorio Municipal de la Alcaldía, Gonzalo Uscamayta, explicó que consumir alimentos en mal estado puede generar problemas gastrointestinales como “dolores de estómago, diarreas, cefaleas y fiebre”. Se debe controlar más que todo por “los nitritos de las salchichas y los almidones”.

El control se hará con drones

Cinco drones serán utilizados para el control aéreo del encendido de fogatas durante la noche de San Juan en el municipio de La Paz.

La Alcaldía iniciará hoy los operativos de control a las 22:00 y los extenderá hasta la madrugada con la movilización de 51 brigadas en todo el municipio. Ellas tienen el objetivo de prevenir y controlar el encendido de fogatas y quema de áreas forestales.

“El operativo arranca con un componente de prevención donde desplegaremos las primeras 17 brigadas operativas que estarán en diferentes sectores como Max Paredes, Cotahuma, Periférica, San Antonio, Sur y Hampaturi”, afirmó la secretaria municipal de Gestión Ambiental, Mariana Daza.

En esos lugares se registró el mayor reporte de quemas en 2017. Por esta razón, la Alcaldía regará con agua de vertientes para humedecer las zonas y prevenir incendios. Además, como parte de las medidas preventivas, las brigadas trabajarán en la identificación de personas que pretendan quemar cualquier arbusto o áreas verdes del municipio o hacer el uso de juegos pirotécnicos.

Control nocturno

Esta noche, a partir de las 19:00, se movilizará a 34 brigadas restantes de control conformadas por funcionarios de subalcaldías, secretarías municipales, guardias municipales y la Policía en todos los macrodistritos.

“Recomendar a la comunidad que si detecta algún incendio, se comunique con la Red 114. Se abrirán casos de emergencias y estas brigadas se desplegarán en todo el territorio para hacer el apagado correspondiente e identificar a infractores, así como emitir las multas”, dijo Daza. Aunque afirmó que el año pasado no se emitieron multas.

Daza recalcó que la multa para los infractores será de 500 Unidad de Fomento de Vivienda (1.200 bolivianos) recursos que deberán ser depositados en la Cuenta Única Municipal. La gestión pasada se atendieron 48 incendios.

“La mayor ocurrencia de fuego el año pasado no han sido fogatas, sino, incendios en áreas verdes. Es por eso que estamos tomando estas previsiones desde horas de la mañana”, refirió la funcionaria municipal.

