Amdecruz mantiene presión contra el gobernador de Santa Cruz y “coordina” con ministro Romero

El presidente de la Asociación de Municipios Santa Cruz (Amdecruz ) Rodolfo Vallejos reconoce que habla de manera permanente con el ministro Romero.

Cero diálogo por pedido de regalías y bloqueos Alcaldes cuestionan a la gobernación cruceña. Polémica. Rubén Costas califica de innecesarias las movilizaciones dirigidas por Amdecruz. Ref. Fotografia: Medidas. La población se ha visto perjudicada por los bloqueos en municipios de Santa Cruz. EL DÍA Pese al perjuicio de dos días de bloqueos que ha vivido Santa Cruz, no hay diálogo para buscar solución al conflicto por regalías proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Mientras los alcaldes determinan masificar los puntos de bloqueo, desde la Gobernación ratifican que es una medida innecesaria, con afanes políticos para afectar a la primera autoridad, Rubén Costas. Los alcaldes liderados por la Asociación de Municipios Santa Cruz (Amdecruz), exigen al Gobierno Departamental, el pago de regalías adeudadas de años atrás. Según el presidente de esta organización, Rodolfo Vallejos, la cifra supera los 400 millones de bolivianos. Molestia. En la primera jornada se lograron concretar 10 puntos de bloqueo en varias carreteras del departamento. Sin embargo, ayer la medida de presión se incrementó con otros puntos de bloqueo. Al final del día se tenía bloqueadas las vías hacia la Cordillera, a la altura del municipio de Cabezas y en Abapó; en el lado de la Chiquitania, los bloqueos están en Pailas, Puerto Ibáñez, bajada del puente de Pailas, San Julián, en el primer surtidor de San Julián, Los Troncos, Cuatro Cañadas, San Ramón y Guarayos. En el lado del norte integrado está en Yapacaní, Santa Fe y en el Puente de la Amistad, entre Montero y Portachuelo; finalmente en los Valles cruceños, el bloqueo está a la altura de Samaipata y la zona del río de El Fuerte de Samaipata. “La medida de presión va continuar porque hasta el momento no hemos visto la predisposición de la Gobernación de buscar solución ni de llamar al diálogo, por eso vamos a radicalizar las medidas de presión”, dijo a tiempo de señalar que después de la reunión con los alcaldes se han considerado otros tipo de medidas para buscar solución a sus demandas. Posición. Pese al perjuicio y a los pedidos de un diálogo, desde la Gobernación ninguna autoridad salió a convocar a un encuentro. Costas desde las provincias, calificó de innecesaria la determinación de cercar a Santa Cruz y pidió a la población de los municipios cooperar para trabajar en un nuevo modelo de distribución de recursos. ” “No puede ser que la decisión de una persona por búsqueda de protagonismo o crear discordia, nos vaya a perturbar, nosotros tenemos que buscar una medida para perfeccionar el modelo de distribución de nuestros recursos”, dijo. 55 Municipios Son los que reciben regalías de la Gobernación. 36 están protestando 8 Meses Hace desde que Amdecruz y la Gobernación dejaron de reunirse.. Piden al ministerio no intervenir en los bloqueos El presidente de Amdecruz, Rodolfo Vallejos, se comunicó directamente con el Ministro de Gobierno Carlos Romero, al que solicitó que la policía no intervenga los puntos de bloqueo y que por el contrario ayude en la búsqueda de soluciones. Al finalizar el pasado día lunes, la Policía intervino el bloqueo del Puente de la Amistad, entre Montero y Portachuelo. Desbloquearon la zona usando gases lacrimógenos. Sin embargo, ayer ya no se observó ninguna intervención en los puntos obstruidos. Autoridades regionales que apoyan la medida, han masificado sus puntos de bloqueo con mayor número de pobladores, ante posible desbloqueo. En el Puente de la Amistad, ayer se volvió a reinstalar la medida de presión, liderada por las organizaciones sociales de Minero en coordinación con el municipio de Santa Rosa y San Pedro, indicó Alberto Mamayo, líder de la Subcentral Las Pavas.

Alcalde Vallejos reconoce que habla con el ministro Romero

El presidente de Amdecruz aseguró que se comunica de manera permanente con el ministro de Gobierno y otras autoridades. “La Policía no está para maltratar a la gente, hay una demanda justa y legítima de los alcaldes al Gobernador”, dijo

Rafael Veliz

La Asociación de Municipios Santa Cruz (Amdecruz ) tiene el aval de la Policía y el Gobierno para llevar adelante su protesta por el pago de regalías ante la Gobernación Departamental. Así lo dio a entender el presidente de Amdecruz, Rodolfo Vallejos, quien aseguró que mantiene una comunicación permanente con el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La afirmación surge a raíz de un video que circula en redes sociales en la que se lo ve supuestamente sosteniendo una comunicación con Romero a quién le pide garantías para los bloqueadores que mantienen aislada la urbe cruceña de cuatro carreteras provinciales.

Este es el video que se viralizó en redes:

“Hablo a cada rato con el ministro; hablamos esta mañana, hace rato y más tarde también; y no solamente con Romero sino con otros ministros. (…) El bloqueo tenemos que coordinar con el ministerio (de Gobierno), porque hemos hecho un fuerte reclamo contra la Policía y el ministro, por gasificar a los alcaldes y concejales”, aseveró Vallejos.

Este es el audio:

Para el alcalde de Cabezas del MAS y representante de los municipios cruceños, no tiene nada de extraordinario la comunicación con las autoridades, porque entiende que debe haber coordinación, a su vez, señaló que la Policía debe respetar su derecho a la protesta.

“La Policía no está para maltratar a la gente, hay una demanda justa y legítima de los alcaldes al Gobernador, no se puede hacer gestión sin plata, hay quiénes tienen la plata y no desembolsan”, añadió.

Vallejos espera que hasta esta tarde se logre algún avance respecto al pago de regalías por parte de la Gobernación, y añadió que seguirán en reuniones con autoridades del Gobierno también.

También puedes leer:

Fuente: eldeber.com.bo