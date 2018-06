Ale Gómez roza el título de la Copa Catalana

Bicimontaña. Está en la punta de la general con 1.171 puntos. Falta una fecha y se disputará en septiembre. Es el único boliviano que compite en Europa.

El ciclista Alejandro Gómez volvió a dar una nueva muestra de su regularidad en el viejo continente y con el segundo lugar en la prueba final de la séptima válida de la Copa Catalana de BTT (Bicicleta Todo Terreno) Internacional, se atornilló al frente de la clasificación general. Gómez marcó un tiempo de 1 hora, 36 minutos y 28 segundos, separados hasta el quinto lugar por menos de medio minuto.

En plena acción. “En la contrarreloj aunque no tuve buenas sensaciones pude ganar y este domingo peleando con el ganador de una Copa del Mundo sub23, el rumano. Y con muy buen nivel, muy alto porque la prueba era de categoría C2 (dentro del ranking de la Unión Ciclista Internacional)”. El cruceño agregó que “me encontré bien, pero él (el rumano) no disputó la contrarreloj del sábado así que tenía un poquito más que yo. En algún momento de la carrera puse el pie en una zona técnica (de la ruta), dos veces, incluso en una zona que había mucho barro y eso me hizo perder unos 10 o 12 segundos y él abrió hueco en ese momento”.

Indiscutible arriba. “El pequeño trastabilleo generó a su juicio que “no pude llegarle a él, no lo pude conectar de nuevo. Y como vi que era la última vuelta y no le llegaba pues alcé el pie (aminoró el ritmo) y pude llegar a la meta bien”, añadió. El propio Gómez calificó de la jornada como “regular con un primer lugar el sábado y un segundo este domingo. Estamos aún más líderes de la Copa Catalana pues los que nos seguían llegaron un poco más atrás”. La última válida de la Copa Catalana de BTT se disputará el venidero primero de septiembre en Vallnord, Andorra. Hay que recordar que Alejandro Gómez se impuso en la contrarreloj individual de este sábado ya que la séptima y penúltima válida celebrada en Vall de Boí constaba de dos partes, similar a otra prueba puntuable del calendario catalán de la misma temporada.

167 Puesto

Ocupa en el ranking mundial de la UCI. Es el mejor boliviano ubicado.

Fuente: eldia.com.bo