Amarte Arte, el estilo de Karin Urenda

Hace tres años que inició el camino apasionante del arte

eju.tv .-

Llevó tiempo, meditación y mucho trabajo encontrar la identidad y sello artístico, cuenta Karin Urenda en un emotivo testimonio compartido en su página de Facebook.

La artista relata que gracias al Creador decidió a invertir en todo lo necesario para dar sus primeros pasos como artista plástica y dejar desarrollar ese don que rugía por salir y luego se plasmó en sus cuadros en forma de colores y trazos bien logrados.

“Todo este don maravilloso lo venía poseyendo desde siempre, ya que desde el colegio estuve metida en todo lo que tenía relación al arte, siempre formó parte de mi, solo que no había sido el momento”, cuenta Karim además recuerda que uno de sus primeros cuadros lo hizo recién casada para colgarlo en su sala de estar en el hogar formado con Jefferson Rodrigues “logré captar la imagen exacta, en ese momento, sentía que el tiempo no pasaba, fue divertido. Mi familia me apoyó mucho, me decían que me había salido idéntico y hasta mejor. Ahí fue que automáticamente se encendió “el switch”, porque al escuchar eso me motive a seguir y hacer más obras“.

Su sello diferente y colorido llamó la atención de sus amigos y contactos en redes sociales quienes comenzaron hacer encargos, una de las primeras fue su amiga Daniela Roca Cronenbold. Cada pedido se convirtió en un desafío que fue superando, “Antes de empezar la obra, le pedía al autor de esta historia que me de la sabiduría y que deposite en mis manos el talento suficiente para poder lograrlo, una vez terminado el trabajo, el resultado siempre era exitoso, ya que me salía tal cual el de la imagen original. Me comencé a meter tanto en el tema, que salí al exterior hacer cursos, hacer una investigación sobre materiales, quería “meterme con todo”.

El arte también la acompañó durante durante los meses de gestación… “Me embaracé, trabaje a duras penas porque mi embarazo me tocó complicado, pero el arte me ayudó bastante a saber sobre llevar la situación, logre realizar obras hasta los ocho meses. Nació mi hijo, comenzó la crianza y a sus tres meses retomé este increíble camino, todavía no lograba tener mi propio estilo, mi sello personal”.

La paciencia de la familia, los pedidos de los amigos y los ensayos fueron afinando la obra de Urenda hasta que logró encontrar su estilo, su identidad artística que la distingue del resto de las plásticas bolivianas y ahora presenta su primer obra con su sello personal que bautizó como AMARTE ARTE en la obra: “Mujer universal”. “Si existe un Dios que nos escucha y por más tropiezos que tengamos o por los miles de problemas que atravesemos no abandonemos el buen camino, no nos desviemos ni cambiemos de dirección que lo que Él nos tiene preparado es mucho más de lo que nos imaginamos o de lo que algún día soñamos. Todo tiene su momento y su día, tengamos paciencia y sobre todo la fe suficiente para lograrlo” señala Karin Urenda.

Fuente: Facebook Karin Urenda Baumert