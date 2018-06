Amdecruz y sectores sociales aislarán a Santa Cruz desde el lunes; protestan por desatención de la gobernación  

Alcaldes de Amdecruz y sectores sociales bloquearán de forma indefinida desde este lunes en la Chiquitanía, Norte Integrado, Cordillera y Valles cruceños.

Organizaciones sociales y alcaldes de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) iniciarán un bloqueo indefinido desde tempranas horas del lunes 18 de junio en cuatro regiones (Chiquitanía, Valles cruceños, Norte Integrado y Cordillera), así lo ha confirmado su titular, Rodolfo Vallejos.

De acuerdo con Vallejos, la medida de presión es instaurada a raíz de que supuestamente el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, no ha respondido a las demandas y peticiones realizadas por Amdecruz, referente a la distribución de regalías por hidrocarburos.

“No hay regalías desde hace cuatro años y no podemos esperar terminar la quinta gestión y que el gobernador no distribuya las regalías. Nosotros vamos a bloquear de manera indefinida el lunes, porque el gobernador todos los años se compromete con los municipios y luego incumple”, afirmó Vallejos.

Agregó que el bloqueo será reforzado con las organizaciones, interculturales, las Bartolinas, juventudes y la CSUTCB para hacer contundente el bloqueo en las cuatro regiones mencionadas.

De acuerdo con Vallejos, la Gobernación de Santa Cruz arrastra una deuda de Bs 400 millones con los municipios cruceños y compromisos no asumidos.

Cabe recordar que Costas en entrevista con EL DEBER indicó que es tiempo de pensar en otras alternativas para la redistribución de las regalías, pues, a su criterio, la misma debe ser más equitativa y que no solo se debe pensar en la variable de la región productora, sino también tomar en cuenta la cantidad de población, el tamaño del territorio y el nivel de pobreza.

Costas remarcó que cualquier cambio en la redistribución de las regalías no debe buscar partir al departamento y menos fomentar el enfrentamiento entre bolivianos.

