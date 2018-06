Apresan a 27 Damas de Blanco en varias ciudades de Cuba

DSE #Cuba ordeno encarcelar a 3 @DamasdBlanco y amenaza a 4 con lo mismo.Todas x razones políticas y d conciencia. @ForoDyL .

Sent via the Samsung Galaxy S® 5 ACTIVE™, an AT&T 4G LTE smartphone https://t.co/1tYjkDFRw8

— Angel Juan Moya (@jangelmoya) June 24, 2018