Argentina: Murió el ex canciller Dante Caputo

Fue el ministro de Relaciones Exteriores de Raúl Alfonsín.

Dante Caputo. Foto David Fernandez

Dante Caputo, el ex canciller de Raúl Alfonsín, falleció esta madrugada a los 74 años de edad.

Ex diputado, licenciado en ciencias políticas y doctor en sociología, desde la Cancillería fue decisivo en el histórico acuerdo por el Canal de Beagle que evitó un conflicto con Chile y que se dirimió tras la Firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, un proceso en el que intervino el ex Papa Juan Pablo Segundo.

Raúl Alfonsín y Dante Caputo en una charla durante la gestión.

El ex canciller fue el único de los ministros que durante la presidencia de Alfonsín se desempeño en el cargo durante todo el mandato. Tuvo varios desafíos desde su cartera. Uno de los principales fue fortalecer el sistema democrático luego de los años de dictadura.

Uno de los puntos claves de su gestión fue el avance y la firma de los tratados con Uruguay y Brasil que fueron la base del Mercosur.

Raúl Alfonsín con Dante Caputo reciben a delegaciones extranjeras durante su gestión. Foto: Dani Yako.

Caputo fue además, dos veces diputado de la Nación.

El ex canciller estaba internado en el sanatorio privado CEMIC desde hace varios días por un cáncer.

Se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, cursó estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en la Fletcher School of Law and Diplomacy en Boston y se diplomó en sociología política en La Sorbona.

El canciller Dante Caputo expone ante el Congreso de la Nación, junto a Jorge Sabato (izq.) y Raúl Alconada Sempé (der.)

En 1988 fue electo Presidente de la 43 Asamblea General de las Naciones Unidas. Antes, había tenido varios cargos en la OEA.

Dante Caputo junto al Papa Juan Pablo Segundo en la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile.

Antes de la firma del Tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile que dio fin al conflicto del Canal del Beagle, Caputo mantuvo un histórico debate televisivo con el senador Vicente Saadi, quien en nombre del peronismo se opuso al acuerdo de paz.

En mayo pasado, en una de sus últimas entrevistas, pidió al gobierno de Mauricio Macri armar “un acuerdo de transición” con la oposición para “asegurarse un destino distinto al que tuvieron los presidentes de la democracia”. Y había agregado: “Si ajustás, te matan las manifestaciones y los piquetes. Y si no ajustás, te mata la realidad. este brete no tiene solución más que con un acuerdo de transición, que no es un acuerdo para sacarte de la carrera, es para garantizártela”.

