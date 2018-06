Ataque fue planeado desde PC-3 por gente de ‘Oti’; Lozada busca recuperar su libertad

El exdirigente de fútbol dijo que no lo mataron porque las puñaladas no traspasaron su ropa de invierno y que su vida corre peligro en cualquier cárcel. La Policía indaga si hubo un ofrecimiento económico por la ‘cabeza’ de ‘Tico’ Lozada

El ataque contra Alberto ‘Tico’ Lozada en régimen abierto de Palmasola la noche del jueves fue planificado por gente ligada al exregente Víctor Hugo Escóbar ‘Oti’, desde el PC-3 (Chonchocorito), según la información que maneja la Policía. Por este motivo, se arrestó a 27 internos, la mayoría del PC-4, por atacar a Lozada y también a unos cuatro del PC-3 por haber planificado el hecho. Ayer, el Consejo Penitenciario de Palmasola, encabezado por el gobernador Javier Lora, evaluaba quiénes de ellos serán trasladados a otras cárceles del país.

Por su parte, Lozada, que ayer fue atendido en el hospital San Juan de Dios para evaluar su estado de salud, denunció por escrito ante el Tribunal Tercero de Sentencia de Chuquisaca, lo que considera un atentado contra su vida y solicitó una audiencia para pedir el cese de su detención preventiva, tras 35 meses en prisión.

Ante esta situación, el defensor del pueblo, David Tezanos, y el comandante de la Policía cruceña, Alfonso Siles, coincidieron, cada uno por separado, en que el ataque pretendía acabar con la vida de Lozada debido a la colaboración que ha prestado a las autoridades para acabar con la violencia y las extorsiones que reinaban en Palmasola antes del 14 de marzo, día en el que la Policía tomó el control del reclusorio.

Desde La Paz, Tezanos señaló que “es necesario disponer la salida médica de Lozada y señalar audiencia de medidas sustitutivas a la detención preventiva a cargo del juez competente con celeridad” puesto que, aseveró, “el crimen organizado quiere victimar a Tico Lozada” para reinstaurar el anterior régimen de violencia y extorsión en el penal.

A su vez, en Santa Cruz, el comandante Alfonso Siles subrayó que en ningún momento el control de Palmasola se salió de las manos de la Policía e indicó que el contingente de 100 agentes que llegaron la noche del jueves para reforzar la seguridad permanecerá en el lugar. También dijo que tanto Lozada como gente de su entorno tendrán seguridad personal, ya que se tiene confirmado que los agresores intentaban matarlo. Mientras tanto, el director de Régimen Penitenciario en Santa Cruz, Ivert Melgarejo, consideró que se debe realizar una evaluación pormenorizada de los reos que participaron del ataque y confirmó que se ha solicitado un mayor número de agentes policiales permanentes en el penal. ¿Un precio por su cabeza?Entre las indagaciones que realiza la Policía, está el supuesto ofrecimiento por miles de dólares para victimar a Lozada, según indicaron dos fuentes de distintas instituciones. Este ofrecimiento habría provenido desde fuera del penal, pero debe confirmarse. Por otra parte, también se conoció que en la cárcel de Chonchocoro de La Paz se requisó la celda de ‘Oti’ para indagar su posible participación intelectual. Lora confirmó que los cuatro reclusos del PC-3, que están entre los 27 aislados, serían quienes incitaron a un grupo de régimen abierto (PC-4) para que atenten contra Lozada y otras personas del comité electoral de los internos. También indicó que se tenía el dato de que los del PC-3 habían ofrecido a quienes ejecutaron el ataque un pago de Bs 500, pero que sin embargo, no se les halló dinero para confirmar esta situación. Lora agregó que se intensificarán más los patrullajes internos en el PC-4 y que después de las 23:00 ningún recluso podrá estar fuera de su pabellón. Proponen nuevas cárcelesPor su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Enrique Bruno, señaló que si bien los controles en Palmasola son buenas acciones, si no se tiene una infraestructura ideal no se podrá tener un cambio real. “Es importante que desde el gobierno nacional se pueda poner en marcha el proyecto de una cárcel modelo que está en etapa de consultoría”, señaló. De la misma forma, afirmó que como nueva propuesta para viabilizar el financiamiento y el mejor manejo, se ha propuesto que en lugar de una megacárcel se construyan cárceles de menor dimensión, pero autosustentables y con terapias de reinserción y seguimiento, en las cinco macrorregiones de Santa Cruz.

Control policialEl comandante Siles aseveró que en ningún momento se perdió el control que tiene la Policía desde el 14 de marzo. Afirmó que tras el pedido de refuerzos se desplegó un operativo que permitió tener más de un centenar de agentes para reforzar la seguridad en la penitenciaría. Indagaciones Trascendió que se ofreció una fuerte suma de dinero para planificar y coordinar el ataque a Lozada, así como sumas menores a quienes ejecutaron la acción, lo cual está sujeto a investigación.

