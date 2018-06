Bolivia dijo no, la fiera que devorará al Mas

Richard Arispe

Periodista

No cabe duda que el masismo está temeroso de lo que representan las plataformas ciudadanas y el cántico “Bolivia dijo no”, que se escucha con más fuerza en todo escenario donde intentan mostrarse el Presidente Morales y el matemático iluminado. Claro que tienen miedo porque estos movimientos ciudadanos, sin un liderazgo visible, conformado por miles de personas de distintos estratos sociales, de distintos departamentos están cansados de la demagogia, los abusos de poder y el despilfarro.

Morales dijo que “Algunos grupos por ahí marchan entre 10, 20 con su cartoncito 21F. ¿Qué es 21F? Es la mentira. Sabe el pueblo boliviano y sabe también el mundo, ahora me estoy informando que defender 21 de febrero es defender la mentira, una vergüenza; defender 21 de febrero es defender a la derecha, esa derecha vendepatria; defender 21 de febrero es decir que vuelvan los neoliberales nuevamente, entreguen nuestros recursos naturales a las transnacionales petroleras”, afirmó. Pese a que Evo Morales pretenda ponerle color a las plataformas, asegurando que detrás de ellas están los partidos de oposición o los cívicos cruceños, es el cansancio de la población que ahogaran los deseos totalitarios y de perpetuidad que pretende Morales con la presidencia del país.

Ante esta avalancha ciudadana que exige respeto al referéndum del 21 de febrero, el Gobierno lanzo a los “Guerreros digitales” del proceso de cambio, pero hasta el momento este grupo de 80 masistas bien pagados, no están pudiendo contrarrestar a la masa de cibernautas que están golpeando duro al gobierno a punta de memes, recordando las promesas incumplidas, el despilfarro y las muertes causadas por la administración que prometió “Gobierno sin muertos” y escuchar al pueblo. Que lejos quedo el discurso del Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo).

No podrán frenar el descontento popular porque este movimiento ciudadano no tiene líder visible, por tanto, el masismo no tiene a quien detener o procesar, es una masa diluida en todo el país que seguirá luchando para que se escuche en el mundo que el Presidente Morales no es un demócrata, pues pretende desconocer lo que manda la Constitución Política del Estado, el resultado del referéndum del 21 de febrero.

Recordemos que movimientos ciudadanos en medio oriente tumbaron varios gobiernos tiranos de más de 40 años en la denominada “Primavera árabe”, los gobiernos despóticos de Egipto, Libia, Siria, Túnez, Yemen y Jordania fueron los que sucumbieron ante el poder del pueblo que exigía democracia y que cesen las masacres. Todo apunta a que estamos a las puertas de una nueva primavera en Bolivia, una primavera sin masistas.

