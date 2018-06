Castellón: “Estoy soñando con una clasificación y con un campeonato”

El atacante cochabambino, Vladimir Castellón, luego de incorporarse a su primera práctica de Aurora, señaló que entre los anhelos que perseguirá con el Equipo del Pueblo están un certamen internacional y el título del torneo.

Más allá de buscar ser el goleador de su equipo, el ariete señaló que su intención es ser un aporte para el elenco popular.

“Estoy soñando con una clasificación (a un torneo internacional) y con un campeonato. Voy a trabajar para eso, para ser un aporte para el equipo, fundamentalmente haciendo goles y siempre con la mirada puesta en ayudar al plantel, para después ser uno de los goleadores”, comentó.

Castellón, que se inició en Aurora, retorna luego de cuatro años al elenco popular.

En el primer semestre de esta gestión, el cochabambino paseó su fútbol por el club Xelajú de Guatemala, donde anotó cuatro goles en el torneo. Asimismo, en el elenco guatemalteco, Castellón alcanzó el subcampeonato de la primera división de ese país.

“Estoy feliz por volver a estar en el club, agradecido a Dios por esta nueva oportunidad, agradecido con el presidente, con toda su familia por confiar nuevamente en mí y ahora estoy a disposición del cuerpo técnico”, añadió.

En este sentido, el delantero señaló que el acercamiento con la dirigencia de Aurora se dio en varias oportunidades anteriores; sin embargo, ninguna pudo ser concretada.

El ariete reiteró que llega con muchas ilusiones, “con ganas de conseguir algo importante”, además de cumplir los objetivos que se marquen como elenco.

“Tuvimos muchos contactos con el presidente para poder venir, pero no se dieron las posibilidades. Ahora tuvimos una nueva charla cuando llegué de Guatemala y, bueno, me gustó la propuesta y la idea de poder volver al equipo, más aún en este momento, en estas circunstancias, así que me siento muy feliz de llegar para ser un aporte”, dijo.

La mentalidad del delantero está puesta en cumplir con su labor de marcar goles, y es que el haberse iniciado en Aurora le agrega un sentimiento de pertenencia al club con el que debutó en la primera división del fútbol nacional y con el que logró el título en 2008.

Ambiente

“Es un lindo ambiente, están muchos compañeros que ya conocía, otros que voy a conocer, pero he seguido siempre al equipo y veo que hay buenos jugadores, hay muy buenas personas. Esperemos hacer un buen grupo y demostrar la calidad de personas que somos”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de Aurora, Jaime Cornejo, señaló que la incorporación de Castellón se dio recién en la pasada jornada debido a algunos “imponderables” que tuvo el atacante y que impidieron su incorporación el pasado lunes.

El titular apuntó que se tienen “grandes esperanzas” puestas en el delantero para que sea la cuota de gol que les faltó en el pasado torneo.

CUATRO CUMPLEN TRABAJO DIFERENCIADO

Cuatro de los seis jugadores que fueron separados del primer plantel cumplieron ayer con una labor diferenciada, en la cancha principal del complejo de Aurora.

Iván Zerda, Javier León, José Carlos Muñoz y William Gomes son los cuatro futbolistas que realizaron un trabajo físico durante la mañana en la cancha principal.

A diferencia de ellos, Pablo Gallardo ayer estaba incluido con los jugadores del primer plantel y cumplió con las órdenes del preparador físico, Víctor Hugo Arandia.

Aún no se conoce cómo procederán con la desvinculación del elenco popular.