Cien veces ‘No debo’

En el pasado, los maestros de escuela solían castigar a sus alumnos obligándoles a llenar cuadernos enteros con frases que empezaban con las palabras “no debo”. Afortunadamente esas prácticas se han abandonado por considerarlas autoritarias, cosa que no ocurre en la política que sigue con costumbres anacrónicas, pues hay líderes que pretenden volver a la era de los monarcas absolutistas. Hay una frase que se viene repitiendo en todos los rincones del país, especialmente en los actos del Gobierno, que ahora se busca mantener en reserva justamente para no escuchar esas palabritas prohibidas para los autócratas, que se niegan a admitir la voluntad del pueblo. A lo mejor habría que probar con los viejos métodos y obligar a nuestros gobernantes a que llenen no uno, sino diez cuadernos de 500 hojas con la frase “Bolivia dijo NO”.

Fuente: eldia.com.bo